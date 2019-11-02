最近行情震荡，如果用三国来说说当前的行情，我的提醒就是，此刻行情纷乱，你就别学陈宫（捉放曹的那个）。

陈宫也算是一个智谋之士，但实际只是小聪明，它有着散户的典型特征

1. 骑着牛股找牛股：最低点发现了大牛股曹操，但股价启动初期，因为一个瑕疵，抛出了大牛股。

2. 容易被表面题材所迷惑：被“人中吕布，马中赤兔”的包装所吸引，进了吕布这个小盘股。

3. 一旦套牢，打死不卖：吕布败局已定，却宁愿陪葬，也不止损。不肯认向曹操认错，认错肯定不死，毕竟陈宫放过曹操。认个错就是那么难。

拿陈宫做比方，就是想以人为鉴，以史为鉴，陈宫出错，身死国灭，小散出错赚钱无缘。同样是谋士，为什么郭嘉在三国里的评价就极高，不是没有道理的。和成功比比，就知道什么叫聪明，什么叫智慧。

投资的大智慧

看过三国演义的都知道，郭嘉原本在河北袁绍那边打工，因为觉得老板袁绍不行，所以改投了曹操。但实际郭嘉是河南颍川人（洛阳以南），他为什么会跑到河北去？三国志里是这么记载的，董卓进京之后，郭嘉立马意识到，时局已经大变，颍川这地方距离洛阳太近，打起仗来，贼过如梳、兵过如篦，灾祸将至。于是就对乡里人说，一起跑到河北去。但那时候还没打仗，大家家里面坛坛罐罐哪里舍得，多数都不肯走。结果18路诸侯讨董卓，乡里人10个里面死了七八个。跟着郭嘉走的，算逃过一劫。

郭嘉确实是有大智慧的，首先就体现在放得下坛坛罐罐上。身边很多朋友，掌控数亿资金的不在少数，但也不是个个都能放下坛坛罐罐。拿医药股来说，去年医药集采风声起来的时候，能放的下的，当时已经从容离场了。留下来的资金实际上更多，都是放不下的，放不下老龄化背书带来的医药稳定增长的预期，放不下创新药崛起带来的想象空间爆棚。结果都是苦苦支撑到现在。

凡人的博弈

A股也是一样的，放的下的，3月、4月的时候已经离场了。但绝大多数资金，包括大多数机构资金，都是放不下的，放不下调整已经4年多，历史上五年一个轮回的牛市启动点。放不下上市公司整体回报率水平大大高于债券，放不下外资稳定进入的预期。所以这阶段都在行情里苦苦支撑。

所以，有位大佬曾跟我说过，4月以后的行情，就是凡人的博弈。而这种博弈中，可以没有放得下的大智慧，但不能没有安身立命的以之能。这次也是邀我新浪博客写内容时，特别提到过的。

一点点分享

所以我分享几个我自己觉得不错的东西。

选股器上，同花顺的问财我觉得对于普通人来说是不错的，简单的思路都可以实现，速度比不上专业软件，但还算不错。

东财的研报数据整理的挺好，普通人看看挺方便。但有点提醒一下，研报里的高估、低估别太当真。但给自己的持股打打气还是可以的。

如果要真刀真枪的干，《博尔量化交易系统》，是我一直在用，实战很强的系统。能量化股票具体的交易格局，各种交易行为自己能看到，炒股票判断的成功率要高出不少，就像9月中的时候能看到投机过头了，而前几天能量化出看空也有点过头了。我对博尔系统的运用还做过整理，我看也整理的不错，大家自己做股票的求人不如求己，可以点这里进系统先看看，稍微炒过一段时间股票的人，应该都是一看能懂的。



