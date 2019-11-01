面对今天行情20多点的上涨，有朋友觉得，这是对外资进一步进场的预期，有朋友觉得，这是三季报公司业绩整体有所提升的回应；也有朋友说，这是最近市场震荡中，正常的波动。对此我只想说，炒股不是比智商高低，比的是谁赚钱赚的更容易。

在这个市场里我非常尊重以下几类人。

一：打板的；

二：消费白马长跑的；

三：买入高股息吃红利的；

四：每年只出手两三次ST的；

五：专注于老三板套利的；

六：精研个股左侧买入的；

七：精研技术右侧交易的；

八：醉心于周期研究只做钢铁煤炭化工等的。

尽管，其中一些人的盈利之道，我并不熟悉。但我相信，凡是能够坚持一如既往的，通常都是容易的。只有容易的方法，才能产生更简单的标准，用于衡量股票。现在看我文章的朋友，即便做股票没做好的，后面一样能变的目标明确，标准恒定。

海底捞月，我的标准

当朋友们问我此刻用什么简单的标准，我当然也是有的。我就是用「博尔系统」，量化机构资金的行为，不论是左侧还是右侧，实际我自己长期观察下来，机构资金的介入，往往从下跌到上涨，整个过程都参与。所以经常能看到下面图里的那种状态。下跌的时候机构存在增加，上涨的时候继续增加。点击此处可以进入「博尔系统」，自己查询。

所以以前有朋友我们是什么风格，我就戏称自己是海底捞月的风格。而反过来说，下跌中「机构库存」消失，反弹也没机构存，这时候一定小心。上涨如果橙色的「机构库存」消失，更是说明，机构资金对上涨是不认同的。

而这样的股票我也是不要的，因为机构资金不照顾，随时下跌，随时可能出问题。现在大家对手头股票有没100%的把握？有没有清楚机构资金的态度，只要不清楚，那隐患就是很大的，去量化一下「机构库存」就不吃亏。这是「博尔系统」的入口，进去量化是速度是很快的。











