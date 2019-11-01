有些事情含糊不得，市场照着这个状态发展下去，再过几个月，又要去4000点，这是起码的。为什么这么说，看看7月以来，北上资金增加1200亿，就非常清楚。北上资金虽然成分复杂，但总体来说，并不计较短期几个点的得失。正如同，去年4季度，行情跌的七七八八。但那时候北上资金也是源源不断的进入。结果虽然在4季度但也是整体套牢根本没赚。但等到今天一季度时，连本带利都回来了。

北上资金必然导演满仓踏空

以上这些，炒过几年股票的人都能看到，不是什么秘密。所以，如果单纯就以这个因素，就大幅买进股票，或者一直持有股票，基本就是被误导了。因为，北上资金会不会买你持有的股票？北上资金会不会买了之后又跑了自己持有的股票？这在未来的几个月里变数太大了。并且别说北上资金，就算是所有机构资金加在一起，面对一个50万亿流通市值的市场，全线攻击，几乎就是不可能的。

可以断言，后面的行情满仓踏空的比例，要比2017年、2019年上半年的时候更大。对此也不仅仅是我有这种判断，跟业内的很多朋友沟通，这种判断也是被广泛认同的。所以很多机构，现在做股票也是多方联络，集体调研，集体攻击，集体撤退。默契之高，完全不是前几年能比的。

这正因为如此，我现在看股票，通常就是借力打力。拿我用的博尔系统，量化机构库存。看机构行为目前是什么一个状态，机构库存提升，积极的机构行为越来越多，那么这种股票哪怕调整，甚至突然大跌，都不用太害怕，很快就会云开雾散，就像下面图里的股票那样（此处是博尔系统的入口）。

相反的状态，天差地别

同样，有的股票完全不是这种状态，而是恰恰相反的那种，涨着涨着，或者盘着盘着，机构库存就消失了。机构放弃，机构不管，你说股票的表现能好到哪去？

很多时候，我自己也在思考，为什么炒股对于很多普通人来说那么难，原因就是太多朋友，因为各种原因，或者上班，或者有家务，总之，喜欢只看一个大方向，就买股票。大方向不是不要看，大方向对了只是赚钱的一个因素。其他因素没合格，一样还是难。就比方说眼下，行情涨涨跌跌的震荡，震荡背后，你的股票，机构资金是一个什么态度，如果是积极的态度，8成机会能能赚，如果不积极，这就很难说了。但大家也可以面对自己股票的走势，想一想，上面的问题自己心里是否清楚，要是这个问题自己不清楚，那就自己点这里进博尔系统，去量化机构库存，量化之后，自然很清楚的，会解决接下来行情里的，操作的大问题的。







