股市里，有些事情就是很玄，每当一个人开始觉得自己看行情“很准”，认为自己看盘有某些“天赋”时，这个人就开始为自己的大败埋下了种子。昨天，就有很多朋友，跟我说这次低点他们都把握住了，稳稳的买进，后面行情肯定稳稳的上去，至少补缺口。但结果呢，今天直接就懵了。

没有必胜，不走死胡同

而他们懵了之后，我到反而劝他们，如果他们现在开始意识到随便猜走势是徒劳，那反而是真正开始走向成熟了，倒是距离收获不远了。然后也请那些朋友，先点这里进“博尔系统”，自己去量化交易，只要不想在未来的行情里，上去又下来的坐电梯，那么去量化交易就是很有必要的。至少你能看到涨上去的力量是不是强大，现在是否值得一搏，接下来需不需要见好就收。

看爆发不等上涨

之所以这么说，就是因为，接下来任何一个股票的大涨，绝对不是因为我自己看的准，而是因为，这个股票最近确实有机构资金在不断的积极参与，并且参与力量越来越大。人人都希望自己的股票涨去就别跌下来。但那些真正能够涨上去不跌下来的股票，只要拿博尔系统去量化“机构库存”，一定能发现，橙色的机构库存就是在不断提升的，并且之前哪怕下跌，机构库存也在增加。

所以自己手头的股票是否有爆发力，不需要等到大涨之后才知道，股价拐头的时候，看看橙色的“机构库存”是不是在增加就足够了。这方面可以用“博尔系统”（此处是博尔系统的入口），能直接看到“机构库存”的增减。

大败的种子

很多时候，人都相信眼见为实，这句话本身没错，但关键看到的是什么。看都上涨就认为一定是机构资金在积极参与，一定是背后有利好，那都是YY，都会埋下大败的种子。因为有很多上涨，看似涨的很厉害，但实际就是量化不出“机构库存”的。而“机构库存”就是对机构积极行为的量化，如果没有了，就是机构放弃的表现。

上面几个股票，不管涨跌，都是一些很垃圾的股票，有一个还是ST股，相信是不入大家法眼的。但当时我就是那这种股票和那些朋友说的，因为连这种不受人待见的股票，机构一活跃都能有表现，他们自然可以把自己熟悉的、买的踏实的股票，找到那些“机构库存”在不断增加的拐点区域，放心大胆的去做。不必赚，但赢面就是大，并且赢一波就是很多。而这点对于大家来说也是一样的，可以点这里进“博尔系统”，量化“机构库存”一样搞定。这点做到，接下来再懂的锁定胜利，接下来就是赢。