周四的行情，继续在下跌。这种下跌，我的观点不会改变，就是螳螂捕蝉黄雀在后。现在很多股票，别看调整，实际机构都在进入，昨天是如此，今天依旧没有改变。并且这个状态还越演越烈了。

天地板到底笑谁？

其实昨天晚上，因为很多区块链股票的天地板，搞的好多朋友奔走相问，看看有谁参与区块链采坑。并且还说某某朋友买进区块链被套了，还不停的研究昨天买进者的心态。对此。我要说句公道话，未来谁都不是神仙，都不知道。当自己像弥勒佛一样笑股市里的众生百态时，小心自己也正在被别人所笑。

之所以这么说，因为我自己用博尔系统量化了一下交易，发现别看这两天确实很多股票又跌了下去，但很多股票的机构库存是一点没有减少，并且在调整中还在增加，这时明显的异动表现。这说明机构资金面对调整是越来越积极的参与，而这种状态是要出大机会的。大家自己的股票，也可以点这里进博尔系统去量化。

机构库存不断增加，那这种下跌就是有机构在要货，吃到货之后自然会有积极的表现。这种状态，大家看下面的股票就清楚。

每每一季报结束后的机构换仓，总会延续一段时间，并且总是希望越隐蔽越好，市场调整的时候，往往就接着调整来低吸股票。所以走势上看，很多确实走的很难看，但拿博尔系统的来量化清楚“机构库存”的变化，下跌中机构库存增加的股票，很容易很快从丑小鸭变天鹅，就类似上图的那种下跌幅度，一波上涨起来，短期20%是非常平常的事情。

10月行情的失落者

真正让人寒心的股票，是那些3月以来，跌到现在，已经跌了大半年的股票，此刻如果依旧没有机构库存出现，这就意味着机构多数已经放弃了，那这种股票哪怕再有看似积极的反弹，也很可能就是涨个几天，又新低去了。跌了那么多，都没机构来关照，确实有点让人要绝望的感觉。你说蓝筹股这么跌也就算了，毕竟去年风光过，但有些股票，去年也是一般随大流，一季度反弹不多，现在还量化不出机构库存，这就完全不一样了。

但由于资金面是明摆着的事情，炒股票1500只足够了，3600多只股票，一定是有靠边站的，这谁都要面对，谁也逃不过。这种局面下，机构抱团扎堆，散户不参与其中，那也是被边缘化。但大家也别慌，先用搏尔系统量化，看看手头那些自己觉得走弱的股票，拿博尔系统去量化会很清楚（此处是博尔系统的入口）。然后重点就是“机构库存”到底是否能量化出来，如果是有机构库存的，那就是虚惊一场，情愿忍住的。



