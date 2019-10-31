早上，很多朋友都在盯，今天会不会再跌。因为前两天下跌，科创板炸板潮、天地板，再下去又破2900。这种位置折腾的越久，后面突破的难度就越大，所以也是挠头。但我要说，管它行情是不是会往2900、2800奔，既然行情这种走法，基本是迎来又一轮的山重水复，柳暗花明。

疑无路，总有水复山重

其实最近的走势，不是头回碰到，其实2018年就经历了多次，不就是一次次套人套的厉害，然后突然就复活了，刚觉得活力满满，如同这几个月震荡中，前几次的上涨，都期待调整快速结束，结果不给解套直接又跌下去。最近这样的上上下下，在很多股票上上演，以至于本周三那天行情下跌之后，当天下午就有朋友跟我说，让我帮他看看股票好不好，不好的话就走了得了，不做股票了。我当时就让他先去用“博尔系统”自己去量化一下“机构库存”的变化，这是博尔系统的入口，当时那朋友还问我，有必要再看吗，他都不想看了。我只能对他说，你都准备出局了，损失都不在乎，还怕多看一眼，知道有没有机构在做？

一片新天空，花明柳暗

结果他想想也对，就去量化了，一看他不走了，他的股票就是下面图里左边的那个，橙色的是“机|构|库|存”，他是对积极机构行为的量化。而红色代表的是做多行为主导了交易。也就是说当时，有积极的机构行为，并且直接导致了交易做多。这样的股票早上如果跑了，直接就吐血了。

真正，要跑掉的，是想图里右边的那只股票，之前也上涨，但涨到后面“机|构|库|存”都消失了。结果稍有点风吹草动就跌下来去了，救都就不回来，速度飞快。这种股票能快速卖掉，那是勇气。不过就算跑了，也不用就此不做了，现在的很多股票也是趴在底下，这种状态下，那些有库存，并且还在做多或者回补低吸的股票可以点这里进博尔系统，用“机构库存”量化一下主导交易的力量，那就能看到此刻机构的动作，往往绝境中的生路就在里面。

有机构进就行

还有就是，最近很多朋友量化之后，发现橙色的“机|构|库|存”在增加，当股价现在还是跌的，于是也来问我，并且深究不少问题，比如这个股票既然有机构在里面动作，看上去是有消息，然后问我是不是知道。我也只能和他打比方，你家一个亲戚，是一个机构里的主管，他跟你说几个股票，你还会去问这股有什么消息吗？本质上，机构里的亲戚和你说，与你看到一个股票“机柜库存”增加，都是一样的，就是你获悉了一次机构的行动，而这就足够了。

现实情况也确实是这样，“机|构|库|存”增加的股票，已经比其他股票好很多了。上面图里两个股票，就是最近发生的事情，同样的低位震荡，一个至今萎靡，一个上涨很快，原因就是前者缺乏库存，而后者“机构库存”的增加是非常明显的，不管机构当时做多做空，至少是活跃。其实历史上哪只牛股没有走势萎靡的时候，但区别就是，有的是有机构照顾成牛股了，有的机构都放弃了，就变成了只熊股。大家手头股票这几天涨涨跌跌都很正常，直接点这里进博尔系统也一样，总之眼下的行情，就是山重水复，但只要去量化一下，看看背后“机|构|库|存”有没有，局面就会有改观，，如果“机|构|库|存”从无到有，那也是交易朝着好的方向发展。面对大量股票没跌破又像要跌破样子时，看到机构投资者的动作，柳暗花明就在这条路上，