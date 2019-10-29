昨天小突破，今天又跌回去，不少朋友跟我，看来还得去盘，这次盘整时间搞不好会破纪录。对此，我是和那些朋友说，维持横盘震荡有什么好怕的，诸位都是个人，钱都是自己的闲钱，等就是了。真正要怕的是，连盘都盘不住，行情没跌自己先跌下去了，那才是要当心的。

周三的提前动作

对此，我是请他们注意，他们的钱都是自己的闲钱，但5月以来震荡五个月之后，心急的是参与其中的机构。他们的资金都是有成本的，不可能一直这么耗下去。并且他们资金量大，掉头也不容易，通常一定是提前行动。否则涨起来他们买不到，跌下去，他们跑不掉。所以这几天的震荡，都将是机构资金提前动作的一周。而这点，我也是和那些一起讨论的朋友说，可以下个“博尔系统”，再自己去量化交易，横盘震荡中的机构动作，会很鲜明的，此刻应该已经体现出来了（使用“博尔系统”可从此处进入）。

现在机构资金的取舍，两种状态是最容易判断的。一种是机构放弃，怎么震荡都量化不出橙色的“机构库存”，说明机构行为不积极，没有关照这个股票。那么这种股票市场一回落，很容易跳水。并且跳下去还不容易回上来。

另一种，同样的横盘震荡，伴随着横盘时间的增加，机构开始等不及了，橙色的“机构库存”开始出现。这种股票，说明里面的机构自己都觉得，这么横盘下去，自己空耗时间成本，应该要有所动作了。这种股票很容易走出机会的。这方面，大家也可以自己用“博尔系统”去量化（此处是博尔系统的入口），再自己去量化，这种因为机构动作积极，而出现的好转是能够一眼看清的。

走势的变，很多佯动

另外，下周如果股票上震荡之后有跌破或者突破，也不要因为看到走势的这种变化，而开心或者郁闷。还是要多看背后机构资金的行动，否则市场震荡中，假突破和假破位也都是很多的，就像下面图里的股票那样。

眼下的市场，横盘许久之后，普通个人，是越来越没劲的。但机构资金是越来越心急的。他们会从之前的提前准备，到现在的提前动手。所以这时候下个“博尔系统”，再去量化交易，点击此处可以进入“博尔系统”，并不困难，效率也高。看到这些机构资金的动作之后，我们不求自己的股票能几个板的涨，但至少心里有底，至少自己手头的某个股票，就算市场走弱，但他因为有机构在里面越来越积极的参与，而不会太差。所以，对于当前市场的震荡，其实猜测行情整体的向上突破、向下跌破，意义不大，因为多数股票基本都是提前与市场，所以个股里，机构资金的提前动作，一定多注意了。







