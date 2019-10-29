早上，因为对区块链的降温，直接导致市场低开还往下跌。然后，又看到很多媒体，再说区块链是瞎炒个，500只股票，只有26只备案涉及区块链。实际，不管新闻上是捧，还是棒，只要自己在炒股票，就得问自己两个问题？

问题一：把股票炒上去也就一定是在炒区块链吗？

问题二：不是区块链，就不能炒吗？

这两个那问题，只要做过两年股票的朋友，心里肯定都有正确答案，区块链之于市场，从来只是一个热点。区块链之于炒作资金，从来只是一个借口。此时嘲笑某些股票应声而跌，是滥竽充数。可能彼时就会发现，人家涨上去太对了，虽然不是区块链，但在另一个题材里却是货真价实。后面什么题材？不用去猜，涨上去之后自然会有题材出来。

概念无好坏

说这点的原因，就是最近看我文章的朋友，刚做股票没两年的很多，所以特地多数两句，无论是说一个概念好，还是说一个概念不好，最终结果跟说啥没什么关系，但和那些股票里的机构资金态度，有直接关系。

今天市场一回落，有的东郭先生当然会被驱逐出去。但有的股票，实际就是机构资金洗一次盘。洗完之后照样往上去。而洗盘状态，我一直拿博尔系统去量化，特征非常明显，首先一定有橙色的机构库存，说明机构资金积极参与这个股票。并且调整的一开始是做空主导（绿色），然后很快变成空头回补主导（蓝色），这种状态就是股票在震仓。

而此刻调整是在震仓，那么后面很容易还有新高，对此大家自己用博尔系统去量化（此处是博尔系统的入口），仔细去看震仓状态，很容易就会有所得。而这种行情发展都是很有规律的，一直在一次次的重演。现在说某某股票跌下来活该，但后面又涨上去创新高，才发现，原来不是瞎炒，只不过不是在做区块链。问题是股票自己也没说自己是区块链，一切认为，都是炒股者自己这么认为的。

机构逃跑也很多

当然，有些回落确实麻烦，因为别说震仓，就连机构库存都消失了。甚至有的在上涨中，机构库存就消失了。这种状态，显然就是机构资金对这个股票的上涨不认可，放弃了。后面全跌回去，也不新鲜。

机构在不在积极动作，走势上是不容易看出来的。走势上并无一定之规，就像上面两个股票，一个是震荡横盘后机构库存消失，一种是上涨的时候，机构库存已经消失，但结果都一样，全跌回去。没机构资金照顾的股票，一旦回落，都会像风中飘着的落叶，可以有千变万化的表现，但最终都会落到地板价。问题是，大家自己能不能看清，如果看不清，那就自己点这里进博尔系统，然后自己去量化。



