出一个考股商的问题：最近逛淘宝，发现同样一个微波炉、蒸烤一体机，嵌入式的，就比台式的贵至少1倍，这是为啥？看上去制作成本、设计成本差别不会很大。

10%的差异，100%的上涨

我自己的答案是，嵌入式都放在整体橱柜里，能装上去的，家里房子都不会小。自然也是有钱人居多。那么，稍微一一点小的差异，就可以销售出翻倍的价格。我的这个答案，或许很多专业搞家电的会不认同。但股市里，这种道理却是千真万确的。比如说茅台，从来一直是高价股，愿意买茅台的人，基本都是有钱的，所以只要加上一点酒文化、叫上一点保值增值的故事，就能让他的股价上1200元。未来1300元有机会吗？恐怕确实很有可能。但是即便茅台涨到1300元，各路媒体把它当神话，，但实际的收益，定不上一个普通的股票，做好一次波动。

在说到今天的市场，区块链自然是集体大面积一字板，这种一字板，想买基本是买不到了。当然，相信后面一段时间里，一定有给大家买到的时候，但到那个时候，还能不能给你赚钱，又两说了。但眼下的形势，对大家都是非常有利的，因为区块链的事情，把市场给激活了，知道这点就足够了。

小心灯下黑

而眼下区块链确实耀眼，但也别因此而灯下黑。眼下多数股票依旧在震荡，这些股票，大多数一直在5、6月份的震荡区间内，连突破都没有完成。你可以说这种股票弱的，但后面空间大，发力足的股票，也很有可能就在里面，而这方面还是可以用“博尔系统”去来量化。而震荡中，机构对这只震荡的股票兴趣有多大，意愿有多强，直接量化“机构库存”就行。机构资金积极动作的震荡，橙色的机构库存是明显会不断增加的。

而对于那些确实不成器的震荡股，震荡的别后，“机构库存”实际就是不断下降，直到消失殆尽的。而这方面，只要大家自己用博尔系统去量化，应该也都清楚，→博尔系统可以点击此处进入。

借题发挥，各为其利

即便对于最近上涨的股票，涨起来之后，也不意味着，一定有机构在里面锐意做多，机构资金的意愿本身也是在变，有些上涨，涨起来之后机构就不管了，结果也是橙色的“机构库存”消失，并且由于经有过上涨，还堆积了获利筹码，跌下来的时候，力量比震荡向下走的更大。

当然，那些能涨了又涨的股票，即便有调整，但“机构库存”依旧存在，甚至还能继续增加。这结果就完全不同了，上面图里的股票，库存一对比，大家应该看一看就明白了。具体大家手头股票，无论是前段时间上涨后现在横盘，还是这段时间就没涨上去，都可以用 “博尔系统”量化（此处是博尔系统的入口）。使用时，把机构行为量化清楚。此刻不用去猜美股对A股的影响，目前的市场，业内朋友都分歧很大，看多看空都有。但也都是为各自的利益说话。眼下如此，2800上下折腾的时候，行为上也都是这样的，看清就没事。







