早上，涨20点以上，在双休日里两大利好的刺激下，涨20点，不算什么。很多朋友讨论区块链能有几个板。对于这样的思维，我就想说，无论手头有没有区块链的股票，这种想法都是只会让你成为大行情的看客。

底线思维与未来思维

显然，区块链是不会像雄安这样创造出巨大行情的。这不是打击某些人的热情，而是人的思维模式决定的。炒股的时候，人总是在两种思维模式中做摇摆，一种是底线思维、一种是未来思维。而真正大行情的启动，总是从底线思维一跃改变为未来思维。就像当初的雄安炒作，没炒之前，那些冀东水泥、冀东装备，真是要啥没啥，自然绝大多数人都在想，就算要买这个股票，什么时候买亏不了，这就是底线思维。但突然“雄安”题材加身，立马就不一样了，都是想着未来会多好，带动的投资应该都是天文数字的。

而这种思维模式的转变，直接导致行动是不可抵挡的。再回看区块链，显然7月以来，就从来没有用过底线思维，如而都是看着未来呢。这样就很难产生资金进入的洪流。估计也就炒个几天吧。

反倒是之前那些股票不被机构资金看好的股票，因为行情被利好刺激，转变之后，哪些股票里的机构资金态度变了。更有机会吸引资金形成洪流。而这种现象，体现在交易上，大家可以用博尔系统去量化，就是「机构库存」从无到有的一些列变化（点击此处进入博尔系统）。

从无到有

所谓从无到有，就是在过去长时间震荡的过程中，很多股票原本是量化不出橙色的“「机构库存」”，最近“「机构库存」”却持续出现，显然这种状态意味着，机构资金对这个股票的态度开始改变了，否则是不可能有橙色的“「机构库存」”持续出现的。





但如果一直没有“「机构库存」”，说明机构资金对股票当前的价格并不认同，股价很容易破位向下，或者上涨无法持续维持。所以大家手头的股票也是一样的，转机没有没有， 拿搏尔系统自己量化就知道，（此处是博尔系统的入口），都能找到，并且很快的。然后就是去量化最近“「机构库存」”有没有出现。