今天，讨论的非常火热，很多朋友跟我说，区块链的股票，要一票难求了。也有业内的朋友，请我晚上在线讲一段，说一下自己的看法。当然，因为参与的人，都是他们的优质伙伴，所以一定拿数据说话，，不能搞成股评。好在我研究量化多年，这点不是问题。

流通市值是个问题

区块链的事情，周一自然会有刺激，但这种炒作，我们静观其变。因为搞不好周一就是一字板。而实际上，除了区块链就没其他可以做的机会了吗？显然不是。在极限到来之前，机会是各种各样的。而这个极限，和流通市值、成交量都有关。如果从数据上说市场，最简单的就是流通市值。现在流通市值28万亿，在上去就要超30万亿，而30万亿，恰恰是2015年大牛市中，流通市值的顶峰水平。当时未来消化巨大流通市值下的获利盘，让行情再往上涨。都得一天5000亿以上的成交额，而现在呢1500的水平。所以要上去为什么不容易，跟结就在这里。

好在每个人在股市，不是一定要靠大盘上涨才能做的，自打上市公司数量超过2500家之后，个股走独立行情的趋势就越来越明显了。而现在我自己量化了一下市场中的股票表现。明显别看今天一下子反弹20多点，但确实是，有大涨潜力的股票很多，同时缺乏机构参与的个股很少。如果从交易上进行量化，很容易发现，有的股票行为上已经多次尝试，同时也有很多股票，就是不断的在做空卖出，只是股价表面不明显。对此大家只要自己点这里“博尔系统”（此处是博尔系统的入口），自己量化交易，也能看的一清二楚。

横盘背后

比如眼下同样两只震荡的股票，到底参与哪个？不取决于大家的喜好，而在各方力量的博弈当中，就像下面图里的两个股票，之前都在横盘震荡，但一个横盘震荡中，明显是绿色的“做空主导”占据绝对优势，这样的震荡维持不了多久就破位下跌。而另外一个震荡的背后，红色的“做多主导”是最多的，做多力量在震荡中明显胜出，自然后面的大涨也是完全合理。

现在有多少股票处于震荡中？显然是一大批。而恰恰，市场发展到眼下这个地步，是不是有多少题材，科技含量有多高，都是次要的。手头震荡股票，做多力量是不是占据了优势，主导局面才是重要的。这点自己上“博尔系统”，自己就能量化清楚（点此进入博尔系统）。

同样的涨，不同的输赢

同样，除了震荡的股票，眼下上涨的股票，动能不同结果也是不一样的。有些上涨是持续的做多主导，那即便途中有回落，但因为做多的人说了算，这种回落一两天里就被全部收复。遇到这样的股票持有就行。但不可否认的是，有些股票，上涨中并非做多主导，而是获利回吐主导，那么一天获利回吐，或许你可以无视，两天可以不在乎，三天、四天持续的获利回吐，一定得注意，因为上涨中如果连续的获利回吐，出事情的可能性很大。就像下面股票一样。





总之，现在看涨跌做股票的人太多了，所以以涨跌定操作是不靠谱的，下跌未必一定弱，横盘未必没机会，上涨也未必没变局，而动能是眼下交易中博弈的直接结果，做多力量胜出的才会更有上涨机会。并且当前资金聚集效应明显，做多主导一旦优势，其持续力也是可观的。而眼下大家手头的股票，主导交易力量处于什么状态，可用“博尔系统”去量化一遍（此处是博尔系统的入口）。



