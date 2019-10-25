最近由于3季度的数据不断出来，什么券商重仓、基金增仓，险资增仓、社保增仓一股脑的都来了。而这些钱，被市场称为“聪明钱”，并且说这这些钱最近在近医药、科技，所以立马吸引很多人去研究。但是实话实说，真聪明吗？我们看图说话。

下面是数据统计的3季度社保、险资的增仓股票表现。机构行为数据，源于我用的博尔系统。

数据来源：博尔量化交易系统

很明显，社保也好，险资也好，即便大量买入，增持股票，但一个季度下来，也不过是一半上涨，一半下跌。哪里能谈的上聪明。当然总账都是盈利的，并且比市场指数表现来的好，但险资、社保资金在A股市场是一个什么级别的资金？可以说是天生赢家，集万千宠爱于一身，好几个业内的朋友都跟我说，要是是他们去运作，肯定也不会差。这点我也确实相信。

然而，更有意思的数据是，大家看机构库存的统计（机构库存数据，是博尔系统的核心数据，可以进入博尔系统查询）。大凡能取得较好收益的股票，机构库存出现的天数都明显多。而这种状态，显然说明，险资、社保等资金要赚钱，就得他们买了股票，被其他机构资金所认同，结果形成合力，他们赚钱了。相反，那些机构库存出现的天数很小的股票，属于即便险资、社保买进，其他机构也不待见，而这样的品种，即便险资、社保进入，拼命的买，也于是无补。

说到这，再看看市场里的股票，机构库存消失，也基本都没好的，震荡中，橙色的机构库存消失了，就意味着，这个股票机构资金越来越不愿意去参与这个股票，最后全都放弃。股价说跌就跌。

而交易状态良好的股票，则是另外一种状态，橙色的机构库存不断增加，震荡中也同样增加。后面就有迸发向上的实力。

实际这种现象，在量化里面，叫下级决定上级。社会上也是一样的。

领导的心情，是员工决定的。

父母的心情，是儿女决定的。

网红的心情，是粉丝决定的。

而社保、险资赚多少钱，是那些形形色色的机构决定的。与其花时间研究社保、保险看好啥，自己能不能跟一把，还不如自己拿博尔系统，量化清楚机构资金的态度（这是博尔系统的入口）。为什么说，聪明钱要经历滑铁卢，就是因为新闻上说的那些板块，已经很久没有机构库存了。那么“聪明钱”真进了，还是烟雾弹呢？真该好好考虑。



