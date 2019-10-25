昨晚上，被几个熟识的业内朋友约出去，碰了一个头。我到的有点晚，其他人都先到了，原本只是随便聊聊，结果发生一件事情，特别有意思，跟大家说说。

真假难辨

我到了之后，一个朋友说来的正好，另两个朋友在争到底哪个股票有戏，一个评估公司的朋友觉得A股票好，另一个分析师朋友觉得B股票好。两个人我都熟悉，评估公司的朋友是一位厉害的人物，做股票在他们公司里都是被膜拜的。而另一位分析师还算是小朋友，因为人特别逗，所以出来聚会喜欢一起叫上他。他叫我们，都是叫“老师、哥”这么叫的。

于是我随手就拿手机上了一下“博尔系统”，量化了一下那两只股票的交易，结果发现量反倒是小朋友说的那个B股票最近这段时间里机构行为更为积极。而个A股票，机构行为并不积极，橙色的机构库存个，不断的往下再走，后面非常难说。

如果是平时，我一定说是B股票好了，但说A股票的是那位高人，所以我也有点犹豫。但必须二选一，所以我还是支持小朋友的B股票。

局中局

没想到那个让我选的朋友大叫，“看到吗，看到吗，是选股不是选人。你输了吧！”于是我一下子闹糊涂了。而之后我才弄清楚，原来他们猜我到底是选股还是选人，其实A股是评估公司的人说的，B股票是下朋友说的。那他们故意反过来告诉我，考我，真是太坏了。

不过由于我答对了，所以他们对我刚才捣鼓的那个“博尔系统”也来了兴趣，于是我也就给他们看，不曾想一个个用下来不还我了，于是我跟他们说，让他们自己上用“博尔系统”，对大家来说也是一样的，此处是博尔系统的入口，进入后自己都能去量化。

这件事情我也受启发，这市场有多少真家伙，搞的像没那么回事，又有多少假的，弄的像真的似得。靠什么来辨别？光凭经验肯定不够的，好在自己随手量化了一把，否则就那评估朋友的气场影响，八成肯定选错。而像现在市场里的股票，同样不能带有色眼镜去看，只要机构行为不断积极起来，就得一视同仁。下面股票也是最近有所表现的股票，道理都是一样的。

10月行情，大家也都看到了，还是一个震字，那么震荡的一个月里，总有积极的机构行为占优势的股票。而10月份，显然市场在怎么横盘，里面的股票就会越来越不稳定，结果就是有优势的股票，优势能转化为胜果。而这方面，可以到“博尔系统”再去量化“机构库存”（这里是博尔系统的入口），很明显现在“机构库存”越明显递增的股票越容易芝麻开花节节高的上涨，这点和股票属于什么热点、概念还不相关，这也免去了太多热点换来换去的麻烦，大家自己关心的股票伴随着行情的震荡，是不是机构行为同步的在越来越聚集起优势？这些问题自己都能量化出答案的。另外应该说机构行为积极，是10月破局的第一个基本特征了，还有两个特征我接下来文章里继续说。











