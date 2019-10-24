最近市场，一直在震荡，并且缩量震荡。已经听到很多朋友、很多媒体的预言，这个市场要大变化了。收割也好，收获也好，总之很快就要大变化了。为什么？仔细看了多篇，说一千，道一万，理由就一条，市场已经盘了很久了，而时间能改变一切。

但时间真能改变一切吗？错，时间什么都改变不了，只是一些事物的改变需要时间。股票市场里，有些股票的交易本身，就蕴藏着巨变的模式，只是这种模式需要不断的运行填充能量，直到最后离开就有轨道，走出令人想想不到的行情。

突破模式

而这种时候，作为一个普通的投资者，要关心的不是，自己的股票震荡中后上突破还是跌破，（能知道的是神仙）。而是此刻有没有支持股价积累攻击能量的交易模式、交易状态。而这点，拿博尔系统去量化当前股票的交易是能够看出一些端倪的（此处是博尔系统的入口）。而这些端倪，首先就在机构库存上。很多股票别看反复震荡，甚至有些走的不死不活，橙色的机构库存真的就是不断增加。说明机构资金在越来越多的积极参与。

那么这种交易模式的结果，必然是机构自己资金的攻击愿望越来越强，最终必然无视对市场震荡的担忧，主动尝试向上攻击，无论攻击成功与否，那一击至少就是短期10%~20%，对于当前的行情，这也够了。

一技傍身是必须的

而大家手头的股票，此刻震荡中，是不是机构库存不断增加的模式，就自己用博尔系统去量化，也是非常清楚的。并且，有些事情马虎不得，类似的走势，未必背后都是同样的机构资金运作模式，有的股票，模式正好是倒过来的，机构库存不是增加，而是震荡中不断减少。就像下面图里的股票那样。

而这种状态的结果，自然是不会好的，问题是，在没跳水之前，能否提前发现，提前做出防备呢？相信自己去量化之后，一定能能够做到的。我想这也是用博尔系统多多量化之后，优势所在吧（点击此处进入博尔系统）。最后在多说一句，时间并不能改变什么，就像很多人做股票做了20多年了，也没有赚钱，并不是在股市里时间长就一定能赚的。首先就是自己有没有盈利模式，这跟工作中，有没有能力拿高薪是一个道理，自己没套路肯定是不行的。







