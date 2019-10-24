市场虽然继续小震荡，但明显已经进入“蓄势收获期”了。各种前些时间，机构资金出现“蓄势行为”的股票，最近很多都走出了独立行情。并且，别看市场又是横盘好多天，但这其中，我自己量化发现，有机构蓄势的股票，目前还在增加。这个时间点上，手头股票要出类拔萃的话，就得多去想想在机构资金蓄势的时候该怎么去应对。

搭车、预伏、混战

对于机构资金来说，有蓄势就会有发力。在这个过程中，通常可以有搭车、预伏、混战，三种应对。我先说预伏开始说，因为这个阶段，预伏是契合了。现在行情涨，大家都看到了，但落到具体股票上，个别飞上天，多数还是在底下，刚抬头而已。这种抬头的背后，有些股票背后的资金，就因为看到了氟化工、磷化工、科创股、5G股的飞天，自己按奈不住了。如果大家进“博尔系统”自己去量化，就能看到机构资金开始参与其中状态。而看到之后，对于炒股的价值是大大的。

预伏，此刻已能动手

记得前几天讲过，一朋友在跌到2900的时候，跑了一部分股票，然后反手买进的就是这种机构资金从无到有，蠢蠢欲动的品种。当时他就是打算预伏其中，状态就是下面图里的那种状态。

实际这种状态，大家自己只要量化出来，很好理解为什么值得关注。一个震荡的股票，之前多次尝试上涨中都没有橙色的“机构库存”，就说明当时机构资金并不积极，根本不想动，那自然不指望能涨多好，但同样的震荡，等到“机构库存”出现了，显然机构态度变了，同样的低位，机构态度一变，没行情反倒不正常了。所以预伏，自然就是预伏在这种股票里面。大家要看手头股票，是不是也有机构这么积极行动起来，一样可以点这里进博尔系统，再自己去量化，一量化也就看到了。

大震荡，更好玩

波动如果小的话，这种股票一定就是预伏等涨了。但如果波动幅度比较大的，完全可以利用机构态度的变化，再做几波差价。简单说就是在去量化一下主导交易的力量，如果量化出来是做多主导的，还是持有，但如果出现获利回吐主导（黄颜色），就可以减掉一部分仓位。因为显然这一刻机构的动作是获利回吐，后面很容易震荡，跑掉一点之后，不用多久，出现空头回补主导（蓝色）时还能买回来。

之所以很在意“蓄势收获期”的预伏。也是因为当前市场里，存在这种状态的股票已经越来越多了，后面肯定各有个的打算。大家可以从这里进“博尔系统”，自己可以去量化交易，虽然之后或重点拉升，或反复做差价都有可能，但只要看清了交易中的这些变化，这波市场的攻击就不会错过。运气好点直接一把攻上去了。