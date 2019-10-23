当前行情，是一个结果后置的行情。什么叫结果后置，就是大家试想以下，8/9月买股票的人，到现在，会有多少损失？由于市场震荡，对于多数股票来说，也就是个横盘震荡，不会有多大损失。同样8/9月上旬跑掉股票的人，现在踏空了多少？基本也是没有的。







但没有损失，没有踏空，不代表这样的震荡没风险，而是后置了。假使这个市场一个月、两个月的盘下去，但到最后一定会选择方向。然后推演一下就很清楚，如果手头股票在横盘许久之后向下破位，一开始的时候，肯走吗？显然是不愿意走的，因为万一走了，股票一卖就涨，那就是卖在地板价了。同样，跑掉的人，股票刚涨起来，也不肯买的，因为万一突破不成功，又回落下去，那岂不是买在了一个很长时间内的高点上？于是，后面股票一旦突破或者跌破，做反的人，多数不是只小亏一点，而是会吃一个大亏的。

这一幕总要发生

或许有些朋友回想，我肯定不会是这种状态，但实际上，经历股市快20年，遇到的投资者无数，遇到的横盘震荡也无数，上面的景象，大概率会出现在很多人的头上。所以横盘震荡时间长了，是不能等到突破、破位之后再做应对的，否则很容易陷入被动。对此，一个简单的办法，就是看震荡中机构资金的动作。这方面，大家可以进“博尔系统”（此处是博尔系统的入口），自己去量化，就能看到，毕竟机构资金的影响力很大，他们如果在震荡中是积极的状态，自然股价就更容易向上。

无需多久的变盘

那么现在机构资金积极的状态，有两种是非常明显的，一种就是机构行为在震荡中越来越积极，会显示为橙色的“机构库存”越来越多。这种状态持续下去，要不了多久就能涨上去。