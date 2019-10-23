这两天的小震荡，跟业内的朋友，无论是基金的还是券商的，沟通中之后都觉得是意料之中，这两天没人敢轻易往上做，原因是公募基金仓位在一个高位上，外加3季报出来的同时，基金重仓股的调仓也是必然。这都是显而易见会出现抛压，所以都显得谨慎。但谨慎不代表撤退，社保的资金刚到位，险资的比例还在提高，外资的进入远远不断。多方博弈之下，正在寻找一个多方都愿意参与进来的平衡点。这个点，就是未来一波大行情的启动点，对此，好多研究机构的人都在研究。

对此，我当时和那几个券商、基金的朋友都说，这种启动点，我是不回去研究的，因为现在股票又不是几百家，而是好几千家，要做行情的股票，一定会提前动手，无论是向上向下。要是等那个启动点，出现了，实际真正好的股票，老早就涨起来了。后面无非是随大流，喝点汤而已。而就5月以来的行情，最大流能赚多少？几乎是没有的。等的话，极大概率就是反复做电梯，最后能不能上去还不知道。

但只要做一个简单的判断，就清楚我自己该做什么。既然多数股票都在震荡，我一定做提前震荡的股票，提前准备好的股票，因为即便提前准备好的股票，更有机会走行情，就算没走出行情，也最多和普通股票差不多，因此赢面大，输面小。而提前准备的交易状态，拿博尔系统来量化交易，就会非常的清楚，大家可以先去用博尔系统，点击此处可以直接进入博尔系统。

向上的变数，机构不绝

首先，震荡的时候，如果机构在做向上攻击的准备，自然会机构行为是积极的，所以拿系统量化可以看到橙色的“机构库存”在不断增加。一切是显然的，如果不是震荡中是做盘机构自己参与积极其中，横盘时间长了，机构库存肯定不会增加，而是应该递减的。

另外 “机构库存”递增，只是这个震荡能向上猛攻的基础，真要攻击，必然是机构奋力做多。因此还会在“主导动能”上量化出显著的红色做多主导，就像上面图里的股票那样。而此刻，大家手头的股票，估计多数是在震荡，那震荡中机构是否有积极攻击的意愿，用“博尔系统”量化有没有橙色的“机构库存”，再量化有没有红色的“做多主导”。两者齐备，就没什么好怕的（点击此处进入博尔系统）。

向下的变数，早早逃跑

而有问题的股票，和可能第一个前提就满足不了，不少震荡的股票，震荡到最后，“机构库存”都量化不出来，这就说明，对于后续的发展，机构投资者都不高兴管了，那自身自灭起来，现在并不是资金多到是股就抢的地步，很可能就是失血，然后表现就会非常糟糕。

最近这这段时间的震荡中，确实有不少股票，下跌中机构库存消失了，其实这种事情也是震荡中提前准备的一部分，因为机构要撤离，不可能等到破位跳水，大家都看到彻底坏掉的时候再跑，那时候要跑请问谁去接？一定震荡中已经有动作的。所以才有本文开头说的，，震荡到现在，无论做多做空，都已经准备好了。也正是这个原因，大家到 “博尔系统”里自己量化交易的时候（此处是博尔系统的入口），特别注意这种震荡中“机构库存”消失的股票，这样的股票，看到就躲的远远的。当前这个行情，要做一定择优，找有机构关照动作。



