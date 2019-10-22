昨天、今天，两天里面，我挽回了好多个朋友的失误，他们一开始全被88魔咒给忽悠了。相信过两天，只要行情一回落，“88魔咒”必然还会卷土重来的，虽然这个魔咒很多人都知道，但真因如此，最近就特别的特殊。

88魔咒，这次坑人

什么是“88魔咒”，就是股票型公募基金的仓位超过88%之后，公募往往会降低自己的仓位，进而影响市场，导致市场下跌。而且这种情况多数时候，就是大概率发生，否则就不叫“88魔咒”了。而那些朋友还看到，新闻上说的明白截止上周，从二季度以来整体基金仓位是略有下降的，说明基金也没怎么看好A股，有碰上“88魔咒”，后面多半还要跌，昨天上午下跌时候，有人这么想，今天行情上午回落的时候同样有很多人这么想，然后就觉得眼前亏不能吃，得跑了。

而当时又朋友这么问我的时候。我就跟他们说，你们说的都对，但有点你们都没考虑，那就是，“88魔咒”与刚被发现，没人关注的时候已经完全不同了。现在太多人看到，太多人知道了。这种时候我是请他们自去用一下博尔系统，就算要跑，也先去量化清楚，里面机构资金的态度是不是支持做空。而实际上，看我文章的朋友，现在也可以用「博尔系统」去量化自己手头的股票（此处是博尔系统的入口），看清机构资金的动作，这一刻自己做起股票来就方便许多。

卖早卖晚，一天一地

再说回那两个朋友，好在那两个朋友也听劝，真就没走，但后面他们的股票不对了，下午的反击都翻红了，下面图里的股票，就是他们今天做的，要是早卖了1个小时，立马就是几万元没了。

实际上，你说那两个朋友，当时担心的不对吗？还真很难说，他们想的就是错的。“88魔咒”时，公募基金确实有强烈的调仓愿望，毕竟仓位很高了。但，问题是，现在市场投资已经多元化了，基金也不是说一不二。一部分股票，确实机构资金在下跌中积极参与，拿那些股票也当弱势股处理，就做反了。接下来大家手头股票，遇到盘中的回落，一样可以用“博尔系统”量化自己的股票（点击此处进博尔系统），接下来如果量化出来，“机构库存”反而在增加的话，盘中下跌，多半是假象。

好股的底气

另外，最近心不定的朋友也是很多。实在是震荡横盘了太长时间，都有点坐不住。他们手头的股票，我也量化过，不少股票实际就是有机构库存，并且还做多，或者回补的股票。于是我还是拿持股和养孩子打比方，如果爸爸1.9米，妈妈1.8米，孩子小学时只有1.3米，父母会担心孩子日后长不高吗？显然不会的，因为基因摆在那里。而股票也一样，“机构库存”不断增加的股票，显然机构资金积极主动，跌下来也没啥好怕？这种前车之鉴太多了。

当时我是发了不少调整背后，“机构库存”实际在增加的股票。我给他们打比方，如果看到机构库存增加，还心不定，就好比那对父母看到上小学的儿子只有1.3米，立马担心这儿子是不是自己亲身的？结果被我这么一说，那两个朋友自己都笑了。大家也一样的，手上的股票，用“博尔系统”去量化，再去量化“机构库存”的变化，只要机构库存实实在在的存在，再震荡也不至涨不回去（点击进入查询「机构库存」）。当然，什么时候机构库存消失了，跑就是了，跌下来不是没好处，便宜货多了，选择余地也大，没必要拘泥在某个股票上。



