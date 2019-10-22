这两天，很多媒体都在关注基金仓位的数据，现在基金仓位已经达到历史高点，都说基金对后市看的挺好。问题是，月盈则亏，后面基金本身，就会有基金换仓、调整仓位的过程。并且恰巧现在是三季报集中披露期，季度基金仓位公布后，重仓品种的调仓，也是惯例。这样两个调仓需求叠加，后面万亿规模的基金，肯定是要有大动作了。

基金眼光不一样

有点大家可以注意，基金不是一般的散户，他们做股票时，都不是盯着一个股票看，而是自上往下的方式，先看的就是整个行业、板块指数怎么样。大家要跟踪，后续这种万亿级别的调仓，可以多关注一下官方的分类指数。

这方面，我用的「博尔系统」，对官方分类指数是整理的很好的，对照起来，以及挖掘分类指数里的具体股票，都是非常高效。

比如今年表现最好的分类指数，自然是消费类指数，大量基金、机构都在里面，所以只要拿「博尔系统」去量化，都能量化出前期有非常的橙色「机构库存」（点击此处进入博尔系统）。说明机构资金一直消费股里积极的动作。但是有个迹象也必须值得注意，就是9月12日之后，消费指数里的「机构库存」就开始消失了。所以，即便贵州茅台一周前还创了1200元的新高，但整个消费指数并没有和之前一样展开淋漓的攻势。

于是一个疑问就围绕这我，今天前三季度，基金重仓消费股是不争的事实。但最近尽然出现了之前1年里也没出现过的，持续一个多月时间，没有「机构库存」，而没有「机构库存」，就说明机构处于休息、看戏、放弃的状态。结合前面说的双重换仓需求，从消费类的股票上撤出一部分，换到其他类型的股票上大换血，真的是有可能在四季度上演。

蓄势待发

一旦出现大换血，以下这种前车之鉴，一定多多注意，为什么这些指数突然出现爆发，因为之前，别看涨幅不大，一直在震荡，但震荡背后「机构库存」持续不断。一个版块指数，一直被机构所积极参与，但就是很长时间没涨，那后会如何？只要不爆发系统风险，都会尝试强力的攻击。

另外，官方的分类指数，没多少，全翻一遍也就十分钟时间。我前面看了，确实有好多指数，就类似于上图两个股票震荡时的表现。这种指数一定多注意，而指数里包含的成分股票，「博尔系统」里都整理好的，哪些是做多潜力最大的，都排在前面，看起来非常方便的。大家也可以自己进「博尔系统」去量化（此处是博尔系统的入口），有潜力的板块，以及里面有潜力的股票，一眼就看清了。既然大换血的行情是不可避免的，那这些潜力板块里出牛股，也几乎就是必然的。当然自己手头股票也最好都去量化一下，有没有机构关照看清楚之后，都是有百利而无一害的。



