今天，有不少朋友问，创业板可以重组，早上创业板直接高开，是不是利好创业板，并且壳价值凸显，又能做了。对此，我要说，如果你想打通炒股的任督二脉，首先就得看穿此类的事情，这样，你的炒股功力立马就能增加几成。

亏钱，根子上原因就一个

我一直认为，人和人的智商区别并不大，之所以有人炒股总是赚钱，而有人炒股总是亏钱，区别就在于，很多人抗不过对既得利益的贪婪，和对未知的恐惧。创业板原来是不能通过重组来接力续命的，能重组之后，自然壳资源的价值一定就有了，所以被认为利用好，并没有什么不妥，但就如同去年市值配售就能申购股票，对买入A股的人，就是利好，但真的如果贪图这种利好，一直拿着股票，中的新股未必有多少，但股票套牢，损失可是成千上万的。这次创业板能重组的事情，估计也是会让不少人，被既得利益所套牢。

既得利益套索

而对于普通人来说，创业板这种既得利益影响还是小的，多数既得利益就在于走势上。看到下跌，要买也多数都是再等等，因为弱势都得跌，急什么；涨起来，要跑也等等，觉得既然再涨，也不用急。这种既得的利益谁都不愿放弃。而这种人性早已被做盘者洞悉了。所以总是制造比较大的波动，让股价反复上涨，让参与者觉得这就是趋势，把握这种趋势，就把握的既得利益。当一旦这么思考问题了，基本也就入套了。因为这种过程中，很可能机构自己就悄悄撤退了，而这种撤退的直接反应，拿博尔系统能量化的非常清楚，就是橙色的机构库存消失了，机构资金对这个股票处于一个放弃的态度，就像下图里的股票那样。（点击此处进入博尔系统）

机构在不在积极动作，走势上是不容易看出来的。走势上并无一定之规，就像上面两个股票，一个是震荡横盘后机构库存消失，一种是上涨的时候，机构库存已经消失，但结果都一样，全跌回去。没机构资金照顾的股票，一旦回落，都会像风中飘着的落叶，可以有千变万化的表现，但最终都会落到地板价。

戏剧性的逆转

而能够逆转的股票，无论是调整，还是震荡，必然都会有很多橙色的机构库存。说明机构资金还是很积极的，有些股票会出现戏剧性的逆转，实际上，都是因为机构资金在里面介入很深，很积极。否则哪有逆转的机会。

对此，很多朋友的估计，估计这几天也是回落的，或者是震荡的，但未来的涨跌，不在于偶然，而在于此刻机构资金做了多少准备，在于参与的积极程度有多高，这方面拿博尔系统去量化（此处是博尔系统的入口），并不难看到，看到之后或许不是明天就一定涨了，但机构资金积极的股票，要是后面还跌了，亏了，机构资金的损失别你打多了，找个10个亿，100个亿垫背，真不怕后面不翻盘。



