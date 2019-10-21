周末，十年没涨的段子网上普天盖地的传，于是同样也看到各大券商对此的研究报告，主题基本就一个，穿越黎明。那么说，不管未来即时可以向6000点、8000点进发，但至少下周，是有机会的。至于怎么做，可以说技多不压身个。我自己量化市场中的几千家股票，大体反击可以分为三种状态，突发型、爆发型、待发型，我下面一一说一下。

突发型，不求

对于这三种类型，应对策略也是各有不同。总结一句话， “突发不可控，爆发不可追，待发不可弃”。首先，之所以突发不可控，大家可以点这里进博尔系统，再自己去量化交易。就能发现，一个股票，如果要持续上涨，必须持有机构资金参与其中，所以必然会伴随持续的橙色「机构库存」，但如果「机构库存」是消失的。那这种反击不用去羡慕，抓不到就抓不到，抓到也是运气。并且由于机构资金态度不积极，反击上去，也容易夭折，凶多吉少。

爆发型，不贪

第二条“爆发不可追”更重要。为什么不能追，不是说我知道某某爆发股涨不上去，实际未来大家都不知道的。但我知道眼下很多股票经过前几个月的调整，跌的惨不忍睹，很多都在地板价行。这种时候机构资金的选择很大，当然就犯不着死盯一两个已经涨高的股票。所以就有可能出现以下这种情况，已开始上涨，机构资金参与还积极，涨上去「机构库存」反而消失。说明机构对上涨的股价已经不认可。如果你贪的话，很可能原本赚的钱，又都吐出来了。

上面那些就是在上涨「机构库存」消失，涨势夭折的股票。尤其值得重视的是，之前几个月反复震荡，散户趴下，现在是散户更是不肯跑了。前一周四连阳之后，「机构库存」再消失，机构资金很可能真就是跑路了。另外提醒一下，我刚才资金量化了一下，这才反弹几天，却已经有股票，出现机构资金已经不愿意干活的动作了。这方面，大家也可以上用“博尔系统”自己去量化（此处是博尔系统的链接入口），涨起来有没有「机构库存」是一目了然的，但看不到起来，。毕竟机构在跑，没必要对着干。

迅速获利的大招

待发不可弃，更重要。反击行情要赚大钱，就靠待发股。很多时候，朋友们盯热点、追热点，不是不知道风险，而是真找不到效率高、潜力大的品种。实际，每次底部上来的反击，待发股票从来就是一大片一大片的存在。并且现在很多蓄势待发的股票，现在已经开始进入了收获期。之前或许也有连续的调整，但调整背后「机构库存」不断增加，非常明显。

其实，这也是资金的必然选择。任何场外资金进场，都不愿意给别人当轿夫，也不愿意当接盘侠，所以做空主导厉害的股票，就算低，他们也不愿意买。他们最喜欢里应外合，搞合力，让股价直飞上去，他们迅速获利。而之前下跌中机构就积极的动作的股票，就是他们的最爱。毕竟这是强大的同盟军。所以大家自己用“博尔系统”，重点要注意最近「机构库存」的表现（点击此处进入博尔系统，查询「机构库存」），自己的股票如果做多主导优势，那就更好，因为场外资金一旦介入，这样的股票，次次放的都是大招。



