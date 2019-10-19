周末，回看一下本周的行情。有个朋友天天发数据给我，如下图。

确实，10年股海两茫茫，但细思量真的无所得吗？显然不是。实际上，股票就是人做的，股性即人性。如果以一个人成长来回看股市，人的成长，总会有平台期，这谁都逃不掉。而平台期过后，有能力的就跳过这个平台，更上一个台阶。

股性如人性

而回看股市，实际3000点的位置，在2007年就到过，至今12年时间，还是这个位置。如果是个人的话，长期平台就是不努力，不上进。但问题是这12年不是平的，而是巨幅的变动。6000、5000点都出现过。成交量也是万亿级别的放大。只是都没有真正的上一个台阶。这就好比一个人，曾经努力过，加上因缘和合，很快坐上了公司的总经理，但结果能力不够，被刷下来了。那你说，这人会怎么想？他一定会反思，为什么被刷下来了，结果一定是基础不牢，能力不够。那么后面会干嘛？毫无疑问，打牢基础，逐步一个部门一个部门的事情，熟悉起来，从部门经理开始做。

而股市现在显然就是这个逻辑，总体10年0涨幅，局部一个个板块正在崛起，消费类的股是最典型，打好基础之后，从家电到白酒，再到酱油、榨菜、火腿、瓜子等等，都起来了。而在这个过程中，长期的基础是经济决定的，而短期的基础则是资金决定的。因此，一个很明显的现象就是，当前市场里，那些又机构资金持续关照的股票，哪怕之前和市场一样的震荡，但都有机会厚积薄发。就像下面两个股票都是最近上涨的消费类股票，我拿「博尔系统」去量化，橙色的「机构库存」在之前震荡没有上涨的时候，就已经明显存在了（点击此处可进入博尔系统）。

而这种现象，实际大家仔细现象，确实是值得关注的。因为正常的情况下，震荡时间一长，就没人愿意参与了，橙色的「机构库存」会越来越弱。因此震荡中一直有「机构库存」

拐头背后有虚实

而同样震荡的股票，如果「机构库存」都消失了，结果肯定就截然相反了。因为机构资金自己都没信心，当然太容易往下跌了。包括这周行情拐头回落，拐头回落后面到底会怎么样，也一样可以用「博尔系统」来量化。真是有的回落，机构资金自信满满，橙色的「机构库存」不断增加，有的回落，「机构库存」，在没回落之前已经消失了，这种消失影响就非常大。因为这直接说明，机构资金根本不看这个价格。

所以，炒股之所以难，大势不明只能亏，主角不明难赚到。但这两步都走对了，后面不说就是运气，福气，多点少点，至少都有的赚的。这应该就是此刻「博尔系统」的最大价值所在吧（点击此处可进入「博尔系统」，查询「机构库存」）。













