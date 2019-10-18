今天市场整个就是加速下跌，越跌越快。有问题吗？当然有问题。但这个问题绝对不是行情下跌，上涨结束那么简单。最近数据公布很多，透过这些数据，能看出很大的玄机。

让人动心的23%

比如昨日公布，券商佣金同比上涨23%，你不要单纯地以为只是券商赚了一笔这么简单，里面可有大文章。怎么说，我们用数据说话。今年的1至9月的券商佣金同比上涨23%，沪深两市交易额同比上涨39.3%，于是问题来了，为什么券商佣金没有跟着A股成交量同步增长，出现明显的落后？熟识证券行业的朋友肯定心里清楚，那是因为那些大型机构的资金他们交易几乎是不交佣金的。因此机构资金参与的比例加大，就直接会导致，券商佣金增幅，落后于成交量。而这也说明今年机构资金参与的比例要比2018年大的多。

并且，如果我们回看历史，以史为鉴，还能看到更多。2015年上半年，两市成交额145万亿，是2014年同期的6.3倍。但佣金达到2764亿，是2014年同期的8.6倍，佣金增速大大超过成交量增速，说明当时散户交易比例大幅增加，然而2015年下半年开始，市场就走熊了。

再往前看，2014年上半年，同比2013年，成交额增加5%，但佣金减少了5.7%，那个时期和今年很像，机构资金参与交易比例大增，散户趴下了，于是下半年牛市来了。而今数据又有雷同地方，怎让人不动心？

有的资金做主角，有的资金买门票

然而心动的地方，是同样的剧本又要上演？但股市永远是剧本不断重复，主角却永远都在不停的换。接下来也一样，有的资金指做主角，有的资金做配角，有的资金跑龙套，有的资金买门票。

做主角的资金，肯定是机构资金，并且做得股票也是非常积极的交易状态，这点，只要用「博尔系统」来量化一下交易，点这里进博尔系统，可以说是一目了然的。如下图是今天食品板块里表现好的两个，今天之所以能够逆势动，实际之前的「机构库存」上，就能找到答案。

这两只股票，大涨之前都是反复震荡或者低迷横盘，但背后，橙色的「机构库存」，越来越多。你说机构资金在做什么？谁都有相同的答案，那就是，厚积薄发，这股票有戏。

所以很多上涨，看似是很突然，很偶然，但实际从来就没有无缘无故的涨，也没有无缘无故的跌。参与者的意愿，早就在之前的交易里体现了。而后续的大涨，不过是主角入戏后，影片的高潮上演。

并且，当前市场这种震荡，大家也千万别形而上学，只要震荡的，盘住的，没跌的，就都有机会，实际上哪里有这么简单。有些震荡的股票，震荡背后，「机构库存」是会消失的，同样，此刻很多股票都是上周连涨，这周拐头回落，拐头回落后面到底会怎么样，也一样可以用「博尔系统」来量化。真是有的回落，机构资金自信满满，橙色的「机构库存」不断增加，有的回落「机构库存」，在没回落之前已经消失了，这种消失影响就非常大。因为这直接说明，机构资金根本不看这个价格。

所以，炒股之所以难，大势不明只能亏，主角不明难赚到。但这两步都走对了，后面不说就是运气，福气，多点少点，至少都有的赚的。这应该就是此刻「博尔系统」的最大价值所在吧（点击此处可进入「博尔系统」，查询「机构库存」）。







