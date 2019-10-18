跌是机构没把持住，一批股又白送！(2019-10-18 12:10:33)
眼下这种调整，是机构的又一种进场方式，最近大家问的最多的就是，机构小动作频频，看来真的就是进场。想知道机构进场方式的，可以去看我的那篇文章，点这里进入，但以我多年的经验来看，事情没有这么简单。
添砖加瓦VS釜底抽薪
啥是添砖加瓦，啥是釜底抽薪？其实就是今天交易过程中资金的态度，有的借今天的下跌加码，这种自然就是添砖加瓦，有的，就是今天下跌之前就已经撒手不管了，最狠的就是涨起来背后不管，自然就是釜底抽薪。所以大家要是担心自己的股票状态，也可以和我一样用博尔系统去看看，给大家安利下，博尔的好处就是他对大资金的交易行为进行量化，而不是对走势进行量化，前者的计算要求是后者的十倍以上，没点实力做不出。
先说说釜底抽薪的样子，这种都是狠角色，我那几个操盘的哥们就是如此，撬不动就撤退，所以很多股票你看今天跌下来，其实是之前涨的时候，橙色的“机构库存”已经消失了，说白了，机构早就算好了，最后再坑你一把没商量。
就像图中这两个股票，左侧这个，一个是调整下就反弹下，调整下再反弹下，看上去都给人希望，结果就是两个大坑，机构边打边撤，可怜一般投资者了。右边这个更是如此，看上去反复拉升很热闹，实际根本不是这件事情，机构早就跑的没影了，结果跌下来更无耻。所以有没有机构撑腰还是很重要的。我看了下今天2000多家下跌，至少1/3这架势，大家可以自己用博尔系统量化（此处是博尔系统的入口）。
添砖加瓦
这就是好安达，有些今天也是调整，但是“机构库存”却是在增加的，这我之前分享过，就是“机构蓄势”，蓄势的股票跌下来其实是机会来着，但看着大环境不好，有些朋友脑一热，又要犯错误了。所以还要去看一眼。
上面两个股票就是这种情况，左侧的也遇到调整，但是机构资金一路增加，结果就是越走越强，右侧的也是如此。最后给大家一个彩蛋，这两个股票就是上面说的两个股票，就是今天跌幅榜里面的个股，大家自己去看，是不是这种现象很多，有机构和没有机构差别大了（点击此处，查询博尔系统）。