眼下这种调整，是机构的又一种进场方式，最近大家问的最多的就是，机构小动作频频，看来真的就是进场。想知道机构进场方式的，可以去看我的那篇文章，点这里进入，但以我多年的经验来看，事情没有这么简单。

上次和大家说的那几个坐不住的操盘的哥们当时也说了，要是实在撬不动，那就只能撤退了，谁让现在股民太顽固呢。再有钱，做股票都是有成本的，所以有些看官经常递小纸条给我，一厢情愿觉得机构没走就不要紧，其实机构的钱也不是大风刮来的，甚至于说机构更为狡猾，该出手就出手，绝不含糊才赢了咱们小散。

这点还不是我瞎比比，如果你现在和我一样用博尔系统去量化今天的走势，你就会发现，连续十天机构资金活跃的个股数量出现了明显的下降，换句话说，10天都没能把筹码收集到手，那就只能换地方打枪了。所以今天的走势，要我来说，接下来要么就是釜底抽薪大跌，要么就是添砖加瓦白捡。



添砖加瓦VS釜底抽薪

啥是添砖加瓦，啥是釜底抽薪？其实就是今天交易过程中资金的态度，有的借今天的下跌加码，这种自然就是添砖加瓦，有的，就是今天下跌之前就已经撒手不管了，最狠的就是涨起来背后不管，自然就是釜底抽薪。所以大家要是担心自己的股票状态，也可以和我一样用博尔系统去看看，给大家安利下，博尔的好处就是他对大资金的交易行为进行量化，而不是对走势进行量化，前者的计算要求是后者的十倍以上，没点实力做不出。

釜底抽薪

先说说釜底抽薪的样子，这种都是狠角色，我那几个操盘的哥们就是如此，撬不动就撤退，所以很多股票你看今天跌下来，其实是之前涨的时候，橙色的“机构库存”已经消失了，说白了，机构早就算好了，最后再坑你一把没商量。





就像图中这两个股票，左侧这个，一个是调整下就反弹下，调整下再反弹下，看上去都给人希望，结果就是两个大坑，机构边打边撤，可怜一般投资者了。右边这个更是如此，看上去反复拉升很热闹，实际根本不是这件事情，机构早就跑的没影了，结果跌下来更无耻。所以有没有机构撑腰还是很重要的。我看了下今天2000多家下跌，至少1/3这架势，大家可以自己用博尔系统量化（此处是博尔系统的入口）。





添砖加瓦

这就是好安达，有些今天也是调整，但是“机构库存”却是在增加的，这我之前分享过，就是“机构蓄势”，蓄势的股票跌下来其实是机会来着，但看着大环境不好，有些朋友脑一热，又要犯错误了。所以还要去看一眼。

上面两个股票就是这种情况，左侧的也遇到调整，但是机构资金一路增加，结果就是越走越强，右侧的也是如此。最后给大家一个彩蛋，这两个股票就是上面说的两个股票，就是今天跌幅榜里面的个股，大家自己去看，是不是这种现象很多，有机构和没有机构差别大了（点击此处，查询博尔系统）。