晚上，接着早上的话题，四季度，公私募有场大联合，看懂了肯定能做的好的不得了。这话题要从昨日说起。昨天新闻上看到，说四成公募开始配置低估品种。当时我就好奇，然后直接找一些公募的朋友问，是不是都有调仓的想法。结果公募的朋友就说，新闻他们也看到了，显然那些要这么调仓的，就是之前的行情没怎么赚到钱的。后面如果还维持原有的仓位格局，年末的排名就肯定很难看了，所以要搞点事情出来。而搞事，找涨高的股票搞事，他们显然不愿意，所以就在低估的股票里做文章了。

而今天，又是一条新闻，是说私募的，很多私募大佬，也纷纷表示，四季度他们要做低估的股票了。这就有意思了，因为私募不是公募，公募就拿管理费，而私募完全凭自己的业绩来分收入。他们盯着低估的股票，这能量显然还比公募要高一级。而这么一来，公募、私募就有联手做四季度的可能。

联手，新的资金潮

而这种联手，未必是就是低价的股票，因为有些股，虽然涨高了，但它高成长，到年报出来还是低估。但有一点是肯定的，既然想到一块去了，就会有抢筹，就会有联合，就会引得其他资金纷纷做出选择，形成一股新的资金潮，启动一批新机会，并且还是大机会。

所以一些抢筹股，我们是要特别的关心的，而既然是抢筹，其交易特征也特别好辨认，上涨去有人抢，自然机构资金会活跃，跌下来更有人抢，所以机构资金就更加活跃。这种状态，拿博尔系统去量化（此处是博尔系统的入口），就是非常直观的，就是橙色的机构库存，无论涨跌，都是不断提升。就像下面图里的股票那样。

有些时候，一旦形成合力，就是挡都挡不住，所以类似机构资金有这种交易状态的，放进自选股里去，密切关注起来，就特别有必要。

真假都有，先看机构

另外，之所以要关注机构库存的状态，也是因为，这种公私募的联合，出现之后并不会全面启动所有股票，这也是做不到的。因此并非所有震荡的股票，就都会有好的结果，同样，也并非所有接下来上涨的股票，就一定都是机构资金在抢筹。这就像下面图里的股票那样，震荡也好，上涨也好，机构库存反而消失了，说明机构资金对的当前价格水平是不认同的，结果就是，突然哪天就不行了，跌了下来。





而眼下的行情，可以说只是这种联手的开端，公募、私募的大佬们，都有了点想法，后面一旦达成默契，做起来也是不得了的，所以，后面的股票，高了、低了都可以看淡点，机构资金的选择，多去注意，心里没底的话，就用博尔系统来量化机构行为（点击此处进入博尔系统，查看机构库存）。机构行为看到了，自然此刻有没有唱大戏的潜力也就会很明白了。