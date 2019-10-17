今天要严重说一下，公募私募资金联手的事情，真邪恶，对后面的行情影响非常大。但说之前，先要说说很多股市里的套路，套路熟悉了，这种大联合大家才能为我所用。先看一组新闻，未来这种事情会越来越多，大家要先了解。

新闻

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有33家百亿级私募纳入统计，旗下产品今年前三季度平均收益达到20.15%，其中股票策略平均收益23.35%，量化私募平均收益22.56%（量化交易的投资方法，也是我特别推崇的，我本人使用《博尔量化交易系统》也9年了），而“私募一哥”王亚伟旗下的千合资本今年前三季旗下产品平均收益24.17%，超越了百亿级私募平均业绩。

王亚伟取得这样的成绩显然和勤奋分不开的。在7月的上市公司调研中，王亚伟旗下的千合资本最受市场关注，其也是最勤快的明星私募机构。数据显示，千合资本在7月25日调研了卓胜微；7月24日调研了劲嘉股份、长安汽车；7月20日调研了海康威视；7月18日调研了江铃汽车；7月11日调研了众合科技；7月1日调研了乐普医疗。从千合资本调研的密度来看，今年7月份是最密集的月份

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三个套路

但大佬调研、联合调研里，往往有三个套路。

套路一：前期已经有机构在里面运作、拔高，借明星基金经理调研，吸引眼球，拔高出货。

套路二：只是露脸捧场，为后面的快进快出做准备。

套路三：总攻前的冲锋号

套路一：明升暗降

其中劲嘉股份就是第一种套路，7月24日调研的，25日肯定被市场获悉，当天就长阳，但之后的4天，我拿博尔系统去量化，都是连续的获利回吐（黄颜色），说明拉高股价后，回吐急不可耐，结果可想而知。而当时回吐离场之后，尽管市场指数没有跌下去，但他股价下跌非常明显。这里不得不扩展一下，实际上，很多出利好的股票，出利好之后，也会用同样的套路，看不清的话，一旦中招，后面几个月都白忙，对此，大家手头股票最近有消息的，市场会怎么利用这个消息，也一样可以用博尔系统去量化（这是博尔系统的入口）。

套路二：隔山打牛

而长安汽车、众合科技这样的，就是套路二，露脸捧场，并不急于在当天取得直接效益，但日后在波段运作的时候，因为某某大佬调研过这个股票，这个股票就容易有更多的人愿意去参与，这样做局者就更容易在大幅度的震荡中获利。

如果不清楚这种套路的人，可能因为一哥调研过这个股票，就觉得股价会走大波段上涨，涨高了也是锁仓持股，但结果就是获利回吐主导交易的状态再度连续出现，里面的机构资金高抛低吸，不断做差价，而普通人就是反复坐电梯，也赚不到钱。

套路三：三声铳子响

而海康威视就是第三种套路，7月20日王亚伟调研，次日就开始强力的做多主导出现，并且橙色的机构库存也从无到有出现了。这是重要的信号，说明机构资金真动手了，而后续两个月里，没有量化出“机构库存”的时间只有5天，多数时候，就是机构资金积极参与，推高股价。

上面大家看图就能发现，量化不仅仅能量化交易中的力量对比，还能分清交易中各种行为特征，属于哪一类资金的。把机构资金的行为单列出来之后，很多复杂走势的变化，反而变得一目了然。这点大家自己上博尔系统，去量化交易，一样能够看到自己手头股票，机构资金是不是在很积极的参与（此处是博尔系统的入口），橙色的机构库存越多，说明参与的越积极。

当几个套路大家清楚之后，下午我会和大家说，四季度公私募联手的事情，对市场影响会非常大的。











