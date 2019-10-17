最近这几天，市场的连板股还挺多，看的让我好眼馋，所以认真研究了一下。有些连板也是情理之中，比如说金字火腿，之前一直没涨，严重落后，茅台都上1200了，吃喝的东西都不错，他严重落后了。但说金字火腿是人造肉涨的，我笑了，这就是典型市场自娱



实际这就叫做成王败寇，当初东阿阿胶，好的时候说他是国宝，最近不行了，就是水煮驴皮。片仔癀，好的时候就是宫廷秘方，不看好它的时候，就是江湖骗子。金子火腿，现在好了，就成人造肉了，哪天不好了，就是含盐量太高，吃多了容易高血压。



实际这些都是浮云，关键是看话语权在谁手里，这个市场的话语权就在机构资金这种大资金手里。我们看看金字火腿的最近的机构行为变化。

7月29日到9月26日，金字火腿上涨的两个月，股价没有涨1分钱，但是这两个月里一共41个交易日，其中机构库存的日子是32天，接近80%，说明尽管此前2个月一分钱没涨，但这个股票，多数时候就是有机构资金在积极参与的。并且期间有过4次明显的震仓洗盘行为，虽然在9月24日的震仓迹象出现之后，没有立刻上涨，反而下跌，但这显然是预谋已久的。因为刚刚做空两天之后立刻连续4天低位出现空头回补，低吸股票。而这就是典型的异动。

而连续4天空头回补之后，10月10日开始出现做多主导。10月11日开始高开后冲击涨停，然后就是三连板。如果能提前看到金字火腿之前的资金行为，在对比对比，其他食品消费类的股票早已大幅上涨，他已经严重落后，那任何一个运用量化方法的人，都会得到同样的结论（点击此进入博尔系统），就是这个股票是应该放进自选股的，涨停之前就非常值得密切关注了。

连板都是一个套路

类似的情况也有很多，如今日七连板诚迈科技，也是这样的，一开始横盘震荡，和金字火腿一样潜伏了2个多月几乎没涨，但从7月12日~9月26日的53个交易日中，41天存在机构库存，占比超过80%，机构资金想在这个极端积极参与这个股票的意图，暴露无遗。但同样在连板之前，出现明显的加速下跌，这是最后的骗人，因为加速下跌之后反而出现空头回补。这种套路只要了解了，后面的7连盘，抓住的机会就大了很多。

如果说只是一个两个，也就罢了，问题这种现象，现在非常普遍，如四连板恒基达鑫，也是这样的走势，从8月19日到10月8日，2个多月的震荡，股价几乎没涨，但多数时候还是有库存的，42天里机构库存活跃了33天。之后9月27日开始出现空投回补，接连出现了三天，那就要注意了，后续走势可能是积极的。果然，从10月9日开始，做多主导就出现了，机构库存的数量逐渐增加，10月11日开始高开涨停，然后就出现四连板了。

前面我自己量化了一下，类似同样套路的股票真的又很多。看清这种连续两个月、三个月运作的迹象，未必一定买到的就是连板的股票，但一定能够和那些做盘的机构同步了。大家可以用博尔系统自己去量化（此处是博尔系统的入口），上述这种机构的运作情况，大家自己就能发现。点击这里进入，求人不如求己了。







