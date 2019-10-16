行情3000点，又开始震荡了，于是又有朋友问我3000点，后面怎么走？这次能不能突上去？会不会又回落2800？这种问题太多。我就一个回答，多看看三国演义，火烧赤壁的故事，你就头清眼亮了。

孙权的选择

火烧赤壁之前，曹操83万大军压境，东吴战和不一，张昭主和，鲁肃主战。张昭为啥主和？显然，张昭在东吴的地位，那时候一人之下，万人之上。就算打赢曹操，也没上升空间了，打输了反而要掉脑袋。鲁肃年轻，职位不高，如果打赢，上升空间极大，甚至可以比肩张昭，所以选择主战。孙权如果投降，没好果子吃，如果打败了，也不过掉脑袋，横竖都一样。你说孙权会选择和谁商量？一定拉拢鲁肃。因为如果他和张昭商量抗曹大计，三国就提前50年结束了。

你和谁同队伍

因为，孙权、鲁肃都是眼睛雪亮，才有了后面的历史传奇，现在3000点，要是大家也是方向没个谱，就别在涨跌上在费时间。方向不明时，你多想想和那种资金站在一起？首先，就应该是机构资金在一起，并且一定还和坚决铁心做多的机构站一起。而铁心做多机构是什么表现？拿博尔系统去量化交易行为，真不是什么难事。

下面就是交易行为上，量化出来机构资金铁心积极参与的品种，橙色的的代表的就是机构库存。积极参与的机构资金，无论是震荡还是下跌，都会显示出机构库存非常明显，甚至越来越多（点击此处，进入博尔系统）。

要是看到的情况是反过来的，机构库存越来越弱，甚至消失，那就说明你搭伙选错了朋友。结果就是各种猪队友造成的不如意，就像下面图里的股票那样。

很多看似麻烦的事情，实际说清楚不用几句话，然后就是自己的看和干，首先就是先看到，看不到就是瞎蒙了。而大家此刻手头股票，机构资金的态度是否能看到？不能看到的话，就用博尔系统去量化（此处是博尔系统的入口），估计90%以上的朋友肯定清楚手头股票有没有做多机构支持，如果还搞不明白，就得自己多去读读三国了。



