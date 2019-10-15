眼下，如果我说三重顶，偶然看到我文章的朋友，肯定会想，这人在瞎BIBI什么，资金都要进来，市场整体看好，哪来什么三重顶，被跌20点吓傻了？但我要说，就这个“三重顶”的问题，那些业内资深人士、很多机构大佬都是如临大敌。

为何忧虑“三重顶”

实际指数这次上3000点之后，就一直在横盘震荡。这种走势，在那些大佬眼里，就是必然出现的。因为A股这次上涨，同样是源于外资对金融机构的持股比例放开，预期更多的外资会进来。但是但是和那些大佬、资深人士沟通之后，发现对于外资，他们都心知肚明。他们不是来当解放军的，外资整体入市规模一定增加，但节奏不是匀速、线性的。好点的表现是在参与资金规模在波动中提升，恶起来，就是喇叭口式的变动。大幅度调仓，在波段中牟利。

而那些业内的朋友都清楚，外资买股，可不是在3000点以上，巴菲特的老搭档芒格，在2月份《时代周刊》的股东大会上已经说过，一些聪明的钱早就进A股了？2月前是什么位置？再看外资抛出的时候，2018年的1月份，2019年4月份，上证指数上，这几个位置和现在完全不同，但去看看外资主要配置的上证50、沪深300，现在就是在同一价格水平上。当初这个价格上外资跑了，现在又到这个位置，凭什么确保外资能够坚守？这是三重顶的担忧所在。

有前科，有忧虑

同时，现在机构资金也是多元的，ETF的主力军也囤积在上证50、沪深300上。当他们担心外资可能临阵反水的时候，他们会如何？这些都是几个业内大佬提醒我的。让我多注意资金机构资金的行为，怕有大变化。而我当然心领神会，拿「博尔系统」去量化几个重要指数的交易状态（点击此处可以进入博尔系统）。果然无论是沪深300还是上证50，5天里3天都是获利回吐行为主导交易。因此，眼下震荡并不偶然，你能量化出来，你也是这个判断。

当然，大佬买卖，毕竟离我们比较远，我们资金手头股票，才是和我们最密切的。但有一点是肯定的，如果你手头股票里的机构资金都怂了。那么，哪怕这是一个机构的重仓股，也不会有好的表现。而机构怂不怂，观察起来也不难，直接拿博尔系统量化「机构库存」。

现在很多股，就和上面图里的股票一样，最近几天都在横盘，但横盘背后的机构资金状态，差别巨大。有的股票别看今天下跌，但「机构库存」依旧在提升，说明机构行为积极，这种震荡，很容易涨上去。同时，有的股票横盘背后，「机构库存」都消失了，说明机构自己都放弃了，自然不会有什么好结果。道理我想大家看了图一定清楚，关键自己手头股票是不是在震荡，震荡背后机构资金的态度，是否有利于此刻上涨？这方面可以自己点这里进博尔系统，进行量化。

下跌也一个套路

再说那些前几天已经扛不住的股票，表面上看，前几天市场横盘，一些股票提前扛不住就是弱。但走势的弱只是人的感觉，并不100%的反映了交易的状态。有些股票即便一路下跌，「机构库存」都是在不断增加的，这样的股票，跌个三五天往往大反击也会到来。背后的原因和上面说的一样，不重复了。

实际上，今天这16点的下跌，我也觉得不是什么坏事，正好提醒一些朋友，很多时候，当自己觉得必涨无疑、稳如泰山的时候，其实潜藏的危机就已经开始了。这种时候，量化数据比凭感觉走，准确率要高很多。这方面，大家自己用博尔系统去量化（ 此处是博尔系统的入口 ），就能有切身的体会。切记，在自己高枕无忧的时候，实际多数人和你一样，但机构资金、那些大佬是什么态度，可能完全不同。







