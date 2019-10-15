今天，闻到了一股收割的气息。这种气息全方位的，我就拿一件事情和大家说。今天很多媒体上都在说ETC板块的事情。龙头股金溢科技昨天罕见一字板涨停，这是其两年来首个一字涨停板，而今天再度高开5%以上。并且，各种好消息，排队的来。比如2019年ETC使用率要超过90%，有1.4亿辆车要装ETC。金溢科技业绩增长200倍以上。

但是，我用博尔系统，量化ETC板块，尤其观察龙头金溢科技，这股票是5月开始出现的「机构库存」，一直持续到9月份，这4个月里，多数时候都能量化出橙色的「机构库存」。结合交通部在5月份表示的，年底ETC安装率要超过90%，很明显当时确实有大量机构资金积极参与进来，否则不会有那么长时间的「机构库存」存在。而机构运作的结果，就是那几个月里，股价涨了176%（点击进入博尔系统，量化自己股票的「机构库存」数据）。

但最近10月以来，「机构库存」反而消失，没机构资金在积极动作了。这是为何？结合过去接近翻两倍的涨幅，大家自己想想，都会有答案。但金溢科技只是冰山一角，真正的问题是，别自己手头股票看似涨的挺好，但也是一直没有「机构库存」，因为这种「机构库存」消失的状态，说明机构对这个股票最近并不关心，上涨不过就是短线投资者的兴风作浪，那来的快去的也快，前车之鉴太多，大家可以点这里进博尔系统，自己量化，一目了然。

今天的回落，注意态度

真正好的股票，遇到市场回落，也会回落，但「机构库存」始终会存在，不管如何，这至少是机构资金的一种积极态度。就像下面图里的股票那样。

上面股票对比一下，应该大家也就清楚了，不管此刻手头股票是在上涨还是在震荡，后面如果要越来越有戏，必然是需要机构资金支持的，所以“「机构库存」”越来越多，就是前提了，没有这个前提，涨也好、盘也好，都很悬。记住这点，用“博尔系统”去量化一下自己平时经常盯的股票（此处是博尔系统的入口），什么阶段是最适合参与的，什么阶段是要注意提前降低仓位的，都会很清楚，做起股票来也容易很多。尤其对于上班族，抽空看一下也安心，买起股票来也更有谱了。



