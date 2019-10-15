昨天近40点的上涨之后，发现众多业内的朋友的交流明显大大增加了。显然，外资可以控股金融公司的消息，既大大刺激了市场中的金融股，又同样也大大刺激了业内的朋友。于是觉得哪些股票可以买买，哪些股票，可以让外资进来，咱们做轿子的，这些问题讨论的特别火热。

三点提醒

对此，倒是真正身处券商核心部门朋友，反倒清醒。他们特别提醒了我三点，提醒一：外资肯定进来，但外资不是我们想象中的长期投资者，多年的数据显示的很清楚，人家波段操作水平相当高。提醒二：之前外资进场，主要的区域并没有在3000点之上。这点92岁的老芒格，在年初2月份《时代周刊》的股东大会上就已经透露不少信息了。第三个提醒最重要，这次富时罗素、标普配置因子提升之前，实际QFII额度已经取消，引入外资的趋势早已明显，机构投资者自然更是了然于胸，换而言之，都是早有预期，早有准备，消息出来，就是借题发挥。而直到这点真的就足够了。

所以后面的市场，整体上，指数倒未必会出现涨的看不懂的情况。但个股要点被借题发挥，真会成妖成祖。同样，如果现在这种位置上，被边缘化，就是满仓踏空。那么面对接下来的这种变化，我们该怎么办？毕竟95%的股票，未来不会成为大牛股。所以还都是一步步的做，该持有就坚决持有，该减持就不用犹豫。

横盘背后，聚草屯粮

这方面还是可以用“博尔系统”去来量化，一样能发现，现在这个市场里，除了那些白酒、5G、环保、黄金、芯片之类的热门股，多数股票依旧还在震荡，相当多的股票现在依旧在5~8月份的震荡区间内，连突破都没有完成。你可以说这种股票弱的，但后面空间大，发力足的股票，也很有可能就在里面。而震荡中，机构对这只震荡的股票兴趣有多大，意愿有多强，直接量化“机构库存”就行。机构资金积极动作的震荡，橙色的机构库存是明显会不断增加的（点击此处进入系统，量化「机构库存」）。

而对于那些确实不成器的震荡股，震荡的别后，“机构库存”实际就是不断下降，直到消失殆尽的。而这方面，只要大家自己用博尔系统去量化，应该也都清楚（点击此处进入博尔系统）。

借题发挥，各为其利

即便对于最近上涨的股票，涨起来之后，也不意味着，一定有机构在里面锐意做多，机构资金的意愿本身也是在变，有些上涨，涨起来之后机构就不管了，结果也是橙色的“机构库存”消失，并且由于经有过上涨，还堆积了获利筹码，跌下来的时候，力量比震荡向下走的更大。