今天收到一个朋友发来的私信，这里一定要和大家说说，有些事情是投资中最重要的，糊涂不得。

赢家怎么学？

那朋友说，他是一个一直向赢家学习，但一直不怎么赚到钱的人。刚入市的时候跟亲戚学，他的那个亲戚炒股炒的很好，他学习心得，人家就说股票一定要赚，哪怕套牢，不解套不走。结果他亲戚买的套了，过一段时间涨回来赚了。他买股，套牢不走，过段时间深套，想走也走不了了。后来学巴菲特，巴菲特卖啥他买啥，巴菲特买进比亚迪，他也买，结果比亚迪，结果比亚迪放了很多年，涨到87没走，跌回39元，又涨到74元，他继续持有，又跌回36元，家里人都说做股票做的臭，他认第二没人敢认第一。后来比亚迪，又从36涨到了61，又跌回了47，这几天又开始往上涨了，他跟我说都拿了6年了，实在是受不了了。所以专门发了一段长长私信过来，问我后面是不是还要跟着巴菲特。

路总在不经意间走错

在我看来，这其实绝不是比亚迪涨涨跌跌的问题，而是要在这个市场里立足，千万不要选错道路。当时我是极力让他去上用一下“博尔系统”，学一下量化的方法。并且跟他说，要盈利，必须从原有的方法里面跳出来。现在看我文章的朋友，如果遇到套牢的时候，也经常有不解套就不走，或者某某牛人都买了，我怕什么？之类的想法，也最好去量化手头的股票（点击此处进入博尔系统）。很多时候，走错路都是不经意间走错的。

同样的涨，不同的命

为什么要去量化，就是因为很多模模糊糊的事情，经过数量化的体现，就变得清晰，比如现在上涨，但上涨背后机构投资者的手法、目的也是天差地别的。这点大家只要用博尔系统，量化一下“机构库存”就能立刻体会到。机构库存是对机构积极行为的量化，有的股票上涨背后，“机构库存”就是越来越多，机构发力无往不利。有的股票上涨背后“机构库存”消失，机构放弃强弩之末。

那么上面图里，左右两个股票，都是上涨，但“机构库存”完全不同，结果当然也就天差地别了。这样的情况这几天就是很多的，放张图，大家知道意思就行。接下来自己的股票，上涨背后的机构库存，一样可以用“博尔系统”自己去去量化清楚的（此处是博尔系统的入口）。一旦量化出来，哪怕调整或者不涨，只要机构库存还在不断增加，接下来后面很可能又是一波。

用少数人的体系，大秤分金

另外，还有很重要的一点，也是我的经验之谈。我这十几年的业内经历，见过的投资者真的是数不过来了，其中能赢多输少的人，都是有自己独立方法的人，其中有些人是专业人士，能力、智商、阅历确实高人一等。但也有不少是普通人，他们有个共性，就是自己的独立方法，都是建立在一个少数人使用的体系上的。而这点也是我跟那他朋友讲重点讲量化系统的原因，这里在放两个股票，大家再比比，多量化一定有感觉。

反观而那朋友说的，学人家不赚钱不走也好，学巴菲特做股票也好，其实都是很多人常用的思维，股市里学巴菲特的人上百万计，抱有赚钱不走想法的人更是有几千万。这都是走了一条千军万马都在走的路，太容易被人挤到沟里了。大家自己也可以想象，自己目前炒股上的思路也好、方法也好是不是传统的，大家都在用的。如果大家都知道，都在用的，那要靠他赚钱，也是辛苦的一塌糊涂。这种时候，大家→点这里进 “博尔系统” ，再自己去用一下，就知道是不是比以往看股票更轻松，是否有了在10月多赚一笔钱的信心，只要信心一出现，后面赚多少都是很自然的。



