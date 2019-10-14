今天市场40点大涨，上周算起来已经是5连涨，很多朋友很高兴，并且我也问了很多朋友，就是现在就是拿着不动，拿着总有机会。但我是提醒那些朋友，能不能持股待涨，不取决于自己的信心，而是取决于你的持股，是否和股市的大格局，一切与大格局背道而驰的投资，赚钱是偶然、小概率、不可持续的。

A股的大局观

而说到A股的大局观，可以说每家投资机构的高层，都必然有看得通透的人。我曾经和一位券商资管里的投资总监沟通，在我眼里，那位也称得上人中龙虎。他跟我说，2019年，乃至2020年的行情，你要想翻倍，想发财，必然需要在A股的第二战场里有所投入。

实际从2012年之后，我国的经济结构性调整，已经是非常的明显，而这种调整必然会让一批产业外迁，一批企业关门，反映到A股市场里，就是必然有一批股票即便不退市，也会股价跌成1元左右的仙股。并且这个比例绝对不是有个几十家就完事的。这个大趋势无人可以改变，经济规律使然。

然而面对这种结局，如果啥都不做，必然是投资者因为害怕风险，陆续撤离A股，这样一损俱损，玉石俱焚。因此2015年采取放大杠杆，制造财富效应的，结果因为人性贪婪，所以土崩瓦解；2017年采用重点进攻，将大蓝筹炒的跟摩托艇一样快，但结果也不成功，造成2018年蓝筹股一回落，各种问题爆发。到2019年，自然再度更换战略，显然就是拿蓝筹稳住市场重心，然后开辟第二战场。用第二战场的辉煌，对冲抵消掉那些走在寻仙路上的股票所造成的财富毁灭。这就是开辟第二战场的战略。

也正是因为如此，2019年以来，指数涨幅是有限的，但总有一批又一批的股票，即便业绩不算很突出，但涨的让人瞠目结舌。而再此过程中，多数人依旧在抱残守缺，并没有把资金投入到这个过程中，原因就是缺乏大局观。被固有的所谓业绩、市盈率、或者一时的涨跌给框死了。

A股的第二战场

实际看那些在第二战场上，风生水起，涨了又涨的股票，不是没调整，不是没有大幅度的震荡，而是由于大量机构资金的积极参与，即便调整，我拿博尔系统去量化交易，也能看到积极机构行为在这些股票上是越来越多。这样的股票，即便此刻没有大涨，上涨潜力也是极大。类似的情况，前车之鉴，非常的多（点击此处进入博尔系统，查看「机构库存」）。

同样，如果一些股票，不在开辟第二战场的队列里，那即便现在也在快速的上涨，但也不会有大量显著的积极机构行为，这点拿博尔系统去量化，同样清晰，上涨背后，橙色的机构库存明显在不断减小。

而此刻，大家如果能够量化出来的，涨上的背后依旧都没机构资金参与，那基本就是没有参与第二战场。问题是，我们投资买股票图的是什么？如果就是图一些小菜钱的话，不如存银行。炒股就是利用你投资的选择权来提升自己的财富能级，大幅改善自己和家人的生活。实际上，这个第二战场的战略，从2019年初就开始了，而9个月过去之后，大家自己可以回顾一下，市值有没有大幅度增加，如果这方面缺口气，大概率就是你买的股票之前进入第二战场。当然此刻市场再次冲过3000点时，是不是又有机会进入第二战场，机构资金开始猛打猛冲，也可以点这里进博尔系统去量化，此刻橙色机构库存，不论涨跌，都在增加的股票，机会很大。而机构库存消失的股票，涨起来问题都可能是问题很多很多的。













