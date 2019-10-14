周末的时候借着三国的故事，说投资智慧的，结果发现，虽然是财经博客，但历史爱好者真的很多。私信给我，品评三国人物的极多，有几个朋友上下5000年都评了。

历史、投资、现实的眼光

但每个人的历史观毕竟是不同的，在我的眼里，历史都是被历史的历史。多数时候，用显示的眼光回看，用正常的人伦去回看，能破除很多迷雾，而这种思维的模式，对投资也是同样很有很大帮助的。就像周末里，取消外资投资比例限制，对A股来说，就是重大的消息，那可是有戏规则的改变，所以各种点评也是纷至沓来。但无论你前景描绘的多么美好，要辨真伪，就用现实的眼光。否则会忽悠几辈子都有可能。

比方说一些大家都听说过的历史事件，秦二世给秦始皇修陵墓，修完之后把10万工匠，都骗进陵墓封了起来，确保他老爸的陵墓没人知道。问题是，如果仔细算算，10万工匠，家里的老婆孩子那就得几十万人，加上亲戚朋友就得几百万人知道，给秦始皇修陵墓有去无回。那等到秦二世给自己修陵墓的时候，还有谁敢去修？恐怕连传承这门手艺的人都没了。

《卖炭翁》忽悠了1000年

再比方说，白居易的《卖炭翁》，“卖炭翁伐薪烧炭南山中，两鬓苍苍十指黑”，这首诗家喻户晓。但如果也用现实的眼光去看，要是人家辛辛苦苦运了一车炭，被人挂两块布头就给抢了，并且这种事情三天两头在长安城里发生，请问谁还会在长安城里做生意？显然，一件很可能是道听途说的事情，被白居易这么写成诗，就成了当时的普遍风气了。白居易是那个时代的大V，敢这么以偏概全，之后被贬出京城，贬忠州刺史、江州司马，冤吗？放到现在，你敢这么玩，是大V也直接封号。当时的唐宪宗也说“白居易是我一手提拔的，他居然这么无礼，我也很无奈啊”。

爱看历史的人，不能陷入一个误区，就是觉得历史书的好多人太蠢，都只会吃喝玩乐，轻小人远贤臣，要是我去做，肯定比他们好100倍。但拿现实的眼光去看，能在历史上留下一笔的人，都是牛的不能再牛的人。大家可以设想一下，生活中，如果你有个亲戚做县长、区长的，你一定会觉得那个人真牛。但历史书里，别说县长、区长，就算是市长，恐怕也只能在历史书的字缝里找到。能让那你在历史书里看到的一个一笔带过的名字，现实中，那个人在普通人眼里，一定个个都是惊为天人。

股市里也是一样的，一个股票如果卓尔不群，其背后的资金，如果你有能力打听到，往往让你对它的背景佩服的五体投地。我就多次遇到过这样的事情，就是看到一个股票抗跌，后者下跌别后，我拿我的博尔系统去量化，都能看到「机构库存」反而在不断增加。然后我就去打听，这股票谁在做，能打听到的，很多都是背后的出资者，头头脑脑的真不是一般人。以至于，这个股票，或是没人愿意去砸盘，或是宁愿别的股票里资金出来，也得护住这只股票。所以这样的股票，下跌中「机构库存」在增加，后面只要行情稍微好点，涨起来就特别的积极。

最后，还是分享一个我自己觉得不错的东西。

选股器上，同花顺的问财我觉得对于普通人来说是不错的，简单的思路都可以实现，速度比不上专业软件，但还不错。

东财的研报数据整理的挺好，普通人看看挺方便。但有点提醒一下，研报里的高估、低估别太当真。但给自己的持股打打气还是可以的。

如果要真刀真枪的干，《博尔量化交易系统》，是我一直在用，实战很强的系统。能量化股票具体的交易格局，各种交易行为自己能看到，炒股票判断的成功率要高出不少，就好比上面说的股价下跌，「机构库存」反倒增加。我的一个要好的朋友“揭幕者”，对博尔系统的运用还做过整理，我看也整理的不错，大家自己做股票的求人不如求己，可以点这里进系统先看看（博尔系统的入口），稍微炒过一段时间股票的人，应该都是一看能懂的。