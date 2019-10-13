节后连涨4天，，观察到有一个很强的力量在影响股价，那就是游资的力量。此刻都趴下的时候，为什么游资还敢动？显然是游资投机性很强，而眼下确实有不少值得他们投机的因素，比如，MSCI等外资不断进入，后面金融机构购并的想象空间就更大，开始有一批资金进来，2900附近的位置不算高，真没做好，又得开闭门会议。

顺势，谁领头跟谁

在做股票的大方向上，必须顺势。而此刻公募的力量，主要取决于多数投资者对A股的态度。总是行情越好越容易募集，相反，那他们的力量就弱。但私募、游资，独立性更强，优秀的私募都是在人声鼎沸时清盘，鬼哭狼嚎时，募集。所以此刻大家不必因为连涨4天，就觉得反弹又到位了，或者翻转又开始了，点这里进入博尔系统，自己去量化，游资动向，就能抓住这股眼下最能兴风作浪的力量。

游资的狙击

那博尔系统来量化游资，就是看“游资动向”数据。由于游资的投机性是很强的，所以往往发动攻击的时刻，就是下跌的低点，次低点。然后短期几天里不断攻击。所以游资动向出现的第一天就特别重要，所以大家可以看下面图里，蓝色的代表“游资动向”，而第一天特别的蓝。

同时，“游资动向”数据出现，代表游资此刻特别的厉害，但这厉害的结果，最好是能够改变交易状态，比如一开始游资出现时，主导交易力量变成了空头回补，而后续又变成了，红色的做多主导，那就是明显游资得手的表现。而大家手头股票上涨，是不是这种状态，也可以用“博尔系统”去量化一下（此处是博尔系统的入口），应该说，此刻游资狙击得手的股票是不少的。

两不管最讨厌

当然如果大家手头股票，能量化出橙色的“机构库存”，那就更好了，说明此刻你的股票作风稳健的机构也在积极动作。但问题是此刻上上涨中，能量化出“机构库存”的股票并不多。最怕的就是股价上涨去了，“机构库存”却消失了，“游资动向”也量化不出来，就像下面股票那样。

上面图里都是前车之鉴，最近反弹市场里，这种状态大家也要多当心。自己上用“博尔系统”去量化交易，到底有没有机构动作，可以直接量化出来（这是博尔系统的入口）。反正大家自己去量化时，也能体会到，这和原有的那种抓大牛股的炒股思路是不同的，哪只股票是10年大牛，用博尔系统量化也是不知道的，但一个股票此刻你想买了，或者你想卖了，去看一线，就知道适不适合了。







