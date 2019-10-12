昨晚上一个消息，今天虽然没行情，但业内朋友讨论的特别欢乐，那就是允许外资控股期货、券商。好多朋友觉得，周一券商、期货股票有戏了。更有看的远的，觉得外资进场的预期还会提升。再有联想多的，和昨天MSCI会投科创板，显然有郎情妾意的味道，未来这一块的题材、资金还会更多，不止2500亿了。但根子上讲，这些思维还不是大智慧的表现。而说到投资的大智慧，这里先讲个历史故事，会对大家有启发。

投资的大智慧

三国时期，有个公认的一流谋士，叫郭嘉。看过三国演义的都知道，郭嘉原本在河北袁绍那边打工，因为觉得老板袁绍不行，所以改投了曹操。但实际郭嘉是河南颍川人（洛阳以南），他为什么会跑到河北去？三国志里是这么记载的，董卓进京之后，郭嘉立马意识到，时局已经大变，颍川这地方距离洛阳太近，打起仗来，贼过如梳、兵过如篦，灾祸将至。于是就对乡里人说，一起跑到河北去。但那时候还没打仗，大家家里面坛坛罐罐哪里舍得，多数都不肯走。结果18路诸侯讨董卓，乡里人10个里面死了七八个。跟着郭嘉走的，算逃过一劫。

郭嘉确实是有大智慧的，首先就体现在放得下坛坛罐罐上。身边很多朋友，掌控数亿资金的不在少数，但也不是个个都能放下坛坛罐罐。拿医药股来说，去年医药集采风声起来的时候，能放的下的，当时已经从容离场了。留下来的资金实际上更多，都是放不下的，放不下老龄化背书带来的医药稳定增长的预期，放不下创新药崛起带来的想象空间爆棚。结果都是苦苦支撑到现在。

凡人的博弈

A股也是一样的，放的下的，3月、4月的时候已经离场了。但绝大多数资金，包括大多数机构资金，都是放不下的，放不下调整已经4年多，历史上五年一个轮回的牛市启动点。放不下上市公司整体回报率水平大大高于债券，放不下外资稳定进入的预期。所以这阶段都在行情里苦苦支撑。

所以，有位大佬曾跟我说过，4月以后的行情，就是凡人的博弈。而这种博弈中，可以没有放得下的大智慧，但不能没有安身立命的以之能。这次也接下来行情特别要思考的。

一点点分享

所以我分享几个我自己觉得不错的东西。

选股器上，同花顺的问财我觉得对于普通人来说是不错的，简单的思路都可以实现，速度比不上专业软件，但还算不错。

东财的研报数据整理的挺好，普通人看看挺方便。但有点提醒一下，研报里的高估、低估别太当真。但给自己的持股打打气还是可以的。

如果要真刀真枪的干，《博尔量化交易系统》，是我一直在用，实战很强的系统。能量化股票具体的交易格局，各种交易行为自己能看到，炒股票判断的成功率要高出不少，就像9月中的时候能看到投机过头了，而前几天能量化出看空也有点过头了。我对博尔系统的运用还做过整理，我看也整理的不错，大家自己做股票的求人不如求己，可以点这里进系统先看看，稍微炒过一段时间股票的人，应该都是一看能懂的。