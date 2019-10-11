市场连涨四天之后，昨晚上和一个券商里的朋友沟通，跟我说最近这段时间，突然他的一些同行和朋友都积极起来了。像是要做大行情的样子。让我多注意一下8月份的行情变化。这朋友资管做了8年了，水平是高的，所以这里我也提醒一下朋友们，虽然行情是从5月开始震荡到现在，但连续已经震荡快半年了，不要觉得还是老样子，怎么着都该有点变化了。

接下来的变化会怎么样？不用我多说，市场已经开始预演了，大家也应该看到，过去的两周里明显一批股已经创新高了，一批股正在创新高的路上。而同时另有一批股已经创新低，还有一批股正在准备跳水往新低奔。而这应该只是个开始。

改变的标志

而正如那个资管朋友所言，机构资金正在积极起来，而积极的一个标志，就是我发现连续五天以上，“机构库存”活跃的股票在正在增加，这点大家自己用“博尔系统”量化交易，人人都能看（此处是博尔系统的入口）。

“机构库存”持续增加的意义就在于，一般调整的行情，机构资金的行为就算积极，只是偶尔，很难持续，持续出现“机构库存”就说明态度已经改变了。这是股票走牛的前提，所有牛股都是在机构行为持续积极个个后产生的。下面图里大家应该看的很清楚

有些股票，别看反弹，有的还涨的挺快，但如果没有持续的机构库存，就很难成为真正的牛股。这方面，只有大家进“博尔系统”，自己多量化那些反弹无果的股票，都会有直观的感受（点击此处进入博尔系统）。

反击力量的观察

并且还有些股票做的更绝，干脆机构持续活跃，在下跌调整的阶段已经出现了，借着下跌做动作，使暗劲。就像下面图里的股票那样，下跌同时，橙色的“机构库存”反而增加，后面反击上去的力量也不会小。

这样的股票，眼下也不在少数，反倒是上涨的股票里，也存在很多涨上去之后，“机构库存”消失的股票。这种上涨中机构库存消失的状态，本身就说明机构资金对上涨并不认同，这种情况，就直接点这里进“博尔系统”，自己也能清楚到底机构资金是什么一个态度，遇到，机构不认同的股票,后面的麻烦会接连不断。



