昨晚上几个狐朋狗友约出去喝酒，结果喝到一半，一做私募的朋友就接到上峰来电，勒令马上回去讨论接下来的方案。这一幕或许在咱们老百姓眼里是不可思议的，毕竟行情真的没啥大波澜。这就是内行和外行的区别，对外行来说，越是看不出花头的行情，你越觉得折腾的行情，对于机构来说，恰恰是真正的黄金时间。而且这情况在这帮朋友中是差不多的，我了解下来，几乎家家现在都在开足马力。

这么说吧，现在基本就是看中的品种猛加仓，而那些看不中的就赶紧处理，昨晚喝酒有个做资管的朋友就说，眼下这种时候，跑起来根本不用考虑未来会如何，当下要做好的就是优化自己的仓位，按他的说法，现在这种时候是个股好坏最泾渭分明的时候。所以大家的思路也要跟上形势，可以用博尔系统（ 点这里进入博尔系统，即点即用 ），去量化下「机构库存」（可以看到机构的动作是否活跃）数据，心里就有底了。





机构做多就是王道

上午的走势，开盘就往下跳，但就像下面的股票，看着很清楚，虽然股价不断折腾，但实际上，调整的同时，橙色「机构库存」数据是不断增加的，不仅如此，通过对具体交易意愿的量化，发现实际上机构不仅活跃，而是是积极地做多主导，那之后的上涨必须要高看一眼，所以眼下无论你分析什么上涨逻辑，都不如「机构做多」这一条来的重要。







大家手里的股票，此刻要么就和上图中的股票前期一样，有些小起色，这时候抓紧看下是不是「机构做多」（ 点这里去看机构交易行为 ），是的话，心里也踏实；要么就是还趴着，那更要关注机构的动作了。

偷偷撤退继续有

有猛加仓的股票，就有猛减仓的股票。所以即便现在涨上去了，你依旧不要轻敌，因为那些朋友说的很明确，这是优化仓位的行情，有进有出是关键，搜索一就像下面的股票，就算是上涨，也掩盖不了「机构库存」消失的特征，可以很清晰的看到，上涨的同时，橙色「机构库存」数据是消失的状态，这种时候，你指望老百姓托市，一点机会都没有。如果涨多了，扛一下还有点可能，现在老百姓多数都套着，这时候好不容易赚点钱，不得先跑出来嘛。





很多时候，炒股票就是抓关键，关键往往就一个点，这点抓住了，一切都能顺风顺水，而眼下的关键，显然就是机构是否做多，所以这方面，一定盯住了「机构库存」数据的变动，大家可以用博尔系统（ 点这里进入博尔系统，即点即用 ）去量化下，这样就踏实了。

眼下这种转折行情，准备做足了，那就是大行情，大机会，只要「机构库存」不断增长的股票，持有即可，快的话，拿一个月就是30%以上的收益，现在很多股票已经出现了这种苗头，只等大家去把握。