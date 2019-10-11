周五，写写当前股市的问题。

问题一：最近有消息，有政策的股票表现好，能追吗？

我的回答是，不能追，周三地产股有房贷换锚的消息刺激大涨，但周四集体调整，明显落后于市场。

问题二：最近的消息股怎么做？

我的回答是，越大的消息越提前。所有的大的政策都是反复讨论，多次论证后决定，其过程涉及方方面面的人参与，所以提前一定会有很多人知道，所以几乎不会保密，真的变得很保密，反而是不正常的。就连当初雄安这种消息，出台之前1年，已经有很多温州人，当时在雄安买房。

问题三：提前动手，有征兆吗？

我的回答是，通常是有的，只是很难用肉眼看到，需要量化。下面是我多年在用的博尔系统对交易的量化。蓝色代表的空头回补主导，意味着空头做空的态度发生了改变。昨天地产股的借消息上涨，显然之前已经有人在低吸，等消息出来。这种提前动作，每个人手头股票都可能发生，关键要能看出来。大家可以点击此处进入博尔系统，自己去量化。

问题四：遇到最近纠结、两难的股票怎么办？

我的回答是，依旧多换换眼光来看，你用量化的办法，可能原来很纠结的问题也就不纠结的。就说个最近的经历，宝色股份今天涨停，实际这股票，1个月之前有朋友跟我说，总市值在20亿不到，马上1.1亿股解禁，解禁比例非常高。

看空的话，那这接近就是洪水猛兽，但看好的话，对这个股票是一件大事，但如果一路往下做空，因为市值本身就太小了，玉石俱焚，对谁都没好处，所以机会反倒出来了。

所以不要为一个股票利空利好的理由纠结，关键看资金在做什么交易上是怎么体现的。宝色前几天的行为，让我觉得今天的涨停一点都不突然。大比例解禁，还连续空头回补，不就是借利空买货，那解禁后反而有机会。下面是博尔系统的手机版，手机上用起来方便（此处是博尔系统的入口）