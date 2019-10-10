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借钱卖股怼利好，翻身还得靠这点

(2019-10-10 20:58:23)
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标签：

股票

财经

量化

量化交易

 分类： 我的量化

上午MSCI的消息一出来，马上有哥们给我电话，让我帮忙找渠道再搞点钱，这老兄进市场没两年，也算是小有成就，一直希望做一票大买卖来扬名立万，觉得眼下是时机。

 

但我和他聊下来，人家也真的是有两把刷子，绝不是简单地买买买模式。他说他借钱不是买股票，而是冲保证金，这样就可以做更多的融券业务。要想买股票，先得卖股票，虽然说从5元涨到10元，和10元涨到20元，收益率是一样的，但是成本却明显提高，对于他们这种体量的资金来说，真的是要锱铢必争。

 

极限压榨只能借钱融券

所以他和我说，接下来做的事情，就是越是看好的越折腾他，折腾到大家都死心，然后开始拉升，我和他说，甭管怎么折腾，你们都不会跑路的，这兄弟也不避讳，坦诚的确如此，反正各种方法很多。现在看我文章的朋友，我就和大家说一点，遇到这种顽主，你能做的就是一点，那就是死盯机构，就像下面的股票。

借钱卖股怼利好，翻身还得靠这点


其实看这两个股票就很明确了，现在他们玩起来都是按照极限承受能力来做，就像那哥们说，现在资讯发达，总有些人可以看破我们的生意门道，所以很多老百姓对折腾也是处乱不惊了，所以他们现在都是极限操作，击垮心理承受能力为主，不然也不会要借钱融券。所以大家要真的想要扛得住，还是用博尔系统点击此处进入博尔系统去看下机构资金的动向，这样心里也踏实。


 

行情有可乘之机

另外这哥们还和我说，股市当中最可怕的就是预期一致性，这种预期并不是建立在一个正确的逻辑上，而是彼此互相影响的结果，所以他为什么这么高兴，因为他觉得眼下的行情有可乘之机才是核心。他坦言，现在做就一定是打破预期。你觉得没事，我就给你整到你觉得有事为止，你觉得有事，我就让它涨到天上去。而且人家还说，也就现在这种情况，真的大牛市来了，这么做就一定会被轧空，他也不敢。听到这里，我也和大家做个提醒，眼下全然没有超级买买买的景象，所以个股必然是大涨大跌的占优，平淡的少，就像下面的个股。

借钱卖股怼利好，翻身还得靠这点


左侧的就是装孙子装的，而右侧的就是充大佬冲的，但从机构行为来看，很明显左侧是橙色「机构库存」一路增加，右侧就是特别吝啬，结果也是大相径庭，所以大家还是用博尔系统点击此处进入博尔系统去衡量下手中个股的资金情况，这样也不会说提心吊胆了，接下来的行情，或许就真的是出乎想象，你觉得不咋地反倒是最后成就你的，而你觉得像个宝的，最后只会踩上一脚。 


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