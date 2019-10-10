上午MSCI的消息一出来，马上有哥们给我电话，让我帮忙找渠道再搞点钱，这老兄进市场没两年，也算是小有成就，一直希望做一票大买卖来扬名立万，觉得眼下是时机。

但我和他聊下来，人家也真的是有两把刷子，绝不是简单地买买买模式。他说他借钱不是买股票，而是冲保证金，这样就可以做更多的融券业务。要想买股票，先得卖股票，虽然说从5元涨到10元，和10元涨到20元，收益率是一样的，但是成本却明显提高，对于他们这种体量的资金来说，真的是要锱铢必争。

极限压榨只能借钱融券

所以他和我说，接下来做的事情，就是越是看好的越折腾他，折腾到大家都死心，然后开始拉升，我和他说，甭管怎么折腾，你们都不会跑路的，这兄弟也不避讳，坦诚的确如此，反正各种方法很多。现在看我文章的朋友，我就和大家说一点，遇到这种顽主，你能做的就是一点，那就是死盯机构，就像下面的股票。









其实看这两个股票就很明确了，现在他们玩起来都是按照极限承受能力来做，就像那哥们说，现在资讯发达，总有些人可以看破我们的生意门道，所以很多老百姓对折腾也是处乱不惊了，所以他们现在都是极限操作，击垮心理承受能力为主，不然也不会要借钱融券。所以大家要真的想要扛得住，还是用博尔系统（点击此处进入博尔系统）去看下机构资金的动向，这样心里也踏实。





行情有可乘之机

另外这哥们还和我说，股市当中最可怕的就是预期一致性，这种预期并不是建立在一个正确的逻辑上，而是彼此互相影响的结果，所以他为什么这么高兴，因为他觉得眼下的行情有可乘之机才是核心。他坦言，现在做就一定是打破预期。你觉得没事，我就给你整到你觉得有事为止，你觉得有事，我就让它涨到天上去。而且人家还说，也就现在这种情况，真的大牛市来了，这么做就一定会被轧空，他也不敢。听到这里，我也和大家做个提醒，眼下全然没有超级买买买的景象，所以个股必然是大涨大跌的占优，平淡的少，就像下面的个股。









左侧的就是装孙子装的，而右侧的就是充大佬冲的，但从机构行为来看，很明显左侧是橙色「机构库存」一路增加，右侧就是特别吝啬，结果也是大相径庭，所以大家还是用博尔系统（点击此处进入博尔系统）去衡量下手中个股的资金情况，这样也不会说提心吊胆了，接下来的行情，或许就真的是出乎想象，你觉得不咋地反倒是最后成就你的，而你觉得像个宝的，最后只会踩上一脚。



