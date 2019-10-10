晚上，说说猪肉涨价和A股做盘之间的事情。起因是就前面，一个研究员跟我说，猪肉价格还得涨，猪肉企业的盈利能力，还会明显提升，所以猪肉股又有机会了。

猪和A股

那位券商的研究员，一直矜矜业业，所以对他的研究能力并不怀疑，但当他推论猪肉股要账的时候，让我想到真正在A股市场里冲浪的大佬、做手，绝对不会在大家都认可的时候出手。就像猪肉行情，当时猪粮比4:1，养猪都亏损的，很多猪肉股都跌的只剩净资产的时候，人家果断进去了，根本没在乎，只要猪肉不涨，后面一定面临巨亏的危险。而后猪粮比达到15.9，预期养猪能发大财，他却已经不看好了。当时我问人家，人家说如果不是我们两个熟悉，他一定会说自己如何慧眼独具。但大家都是外人，其实就是一种赌，如果这点魄力没有，低位你买不到股票的，等你踏实敢买的时候，散户、游资比你买的快多了，就等你抬轿子。高位你也跑不掉股票，他们也比你跑的快多了。

只干不猜

所以真正的机构资金动手，真就是只干不猜，并且多数时候，多数机构资金就是这种德性，实际上，这道理也很简单，机构也是一群各有特长很有能力的人在一起组成的，做里面的头头，没点魄力根本挤不进这个位置。真要是一个机构表现的没魄力，往往是内部掣肘严重，各自明哲保身，收敛锋芒。

而这种只干不猜的动作，交易上从来就是会体现出来的，几乎没有例外。就比如地产股昨天的大涨，乍一看是房贷利息换锚，但拿博尔系统去量化交易，非常明显，之前下跌到最后已经是连续的空头回补行为（蓝色）主导交易了，这说明做空力量已经变化，并且一两天回补，或许是散户、游资的一时兴起，但连续多日回补，一定是有预警作用的（点击此处进入博尔系统）。

这种魄力体现在很多地方，比如宝色股份这个股票，10月9日大量的流通股解禁，本来市值就十几亿，解禁市值要10亿，冲击之大可想而知，但另一个角度想，一共就十几亿市值，跌下去市值就没了，对谁都没好处。只不过想虽然可以这么想，但真正要拿真金白银买，做它大规模解禁后上涨，没魄力肯定不成。而事实上解禁之前也是一路跌，但解禁前几天，连续空头回补出现了，解禁后果然上涨。

个人投资者可以没有那些资金的魄力，但不能看不到那些资金的动作。这方面大家可以自己点这里进博尔系统，自己去量化交易，主导交易的力量出现了积极的变化，股价才有机会出现非常好的表现。

看不透，利好再多也白搭

另外，最近也收到很多朋友的私信，说行情找机会太难，实际上就是被最近千篇一律的走势所迷惑，觉得都在震荡，突然今天是张三大涨，明天是李四突破摸不到头脑，却忽略了这些大涨之前的回补动作。要是没有持续的回补行为，都是一路做空行为，利好再多也白搭。

就像上面股票那样，如果看走势都差不多的，但一个持续做空，一个做空后持续回补，一开始确实差不多，但过几天就完全不同，大不相同。而大家自己只要用博尔系统多去量化（此处是博尔系统的入口），手头那些调整的股票，哪些在连续做空有风险，哪些在连续回补有机会，一量化就清楚，然后是走是留的纠结就会少很多很多，一些跌下来的股票，还可以多买一点。



