今天小涨，而9月下旬至今，虽然天天都有大量上涨，甚至持续上涨的股票并不少，但就有很多朋友，觉得行情特别难做，因为觉得上涨的很多都是突然上涨。所以这几天，特别多的朋友问我，有没有什么好的消息，或者得到了什么风声，比如像昨天房贷利率换锚这种事情，提前知道点，趁早买进就有机会。

越大的消息，越提前

而对此，我都回那些朋友，请他们多去用用博尔系统，多多注意空头回补主导交易的行为。因为现在这行情，赚钱靠的都不是什么突发消息，事实上太多资金都是在消息之前就提前进入了（点击进入博尔系统，看资金的提前动作）。这道理是很简单的，所有的大的政策都是反复讨论，多次论证后决定，其过程涉及方方面面的人参与，所以提前一定会有很多人知道，所以几乎不会保密，真的变得很保密，反而是不正常的。就连当初雄安这种消息，出台之前1年，已经有很多温州人，当时在雄安买房。

所以想昨天的地产股的表现，你可以说是消息刺激的，但拿博尔系统量化一下交易，前几天已经出现连续的空头回补主导。说明当时就是有资金不断低吸，对于政策动向，已经洞悉。

另外，还有朋友夸我牛逼，因为宝色股份今天涨停，实际这股票，1个月之前有朋友跟我说，总市值在20亿，但他持有的宁波银行就1.1亿股，持有市值就11亿，这个价很值。我看看，解禁日期都是确定的，也确实有吸引力，明摆着的事情，怎么能说我牛逼？真正能牛逼的是那些前几天回补进去的资金，人家才是极高的效率，上图大家一看就明白，前几天连续出现蓝色的空头回补，下跌背后，回补不断，那就应该注意了。换而言之，大家多去找找连续空头回补的股票（点击此处，进入查询空头回补）。在这些股票里，看一些显而易见的基本面、政策面情况，效率很高，事半功倍。

要看透千篇一律

而之所以有很多朋友说，行情找机会太难，实际上就是被最近千篇一律的走势所迷惑，觉得都在震荡，突然今天是张三大涨，明天是李四突破摸不到头套，却忽略了这些大涨之前的回补动作。要是没有持续的回补行为，都是一路做空行为，利好再多也白搭。

就像上面股票那样，如果看走势都差不多的，但一个持续做空，一个做空后持续回补，一开始确实差不多，但过几天就完全不同，大不相同。而大家自己只要用博尔系统多去量化（此处是博尔系统的入口），手头那些调整的股票，哪些在连续做空有风险，哪些在连续回补有机会，一量化就清楚，然后是走是留的纠结就会少很多很多，一些跌下来的股票，还可以多买一点。



