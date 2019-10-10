血幕拉开，这套路还是没躲开(2019-10-10 09:25:48)
这几天的整体，波动越来越大，无论多空，做错的、出血的人发现越来越多，所以留言私信的朋友特别多，都希望我给个方向，实际要我说，现在千万别被一两天的走势、消息所影响，否则被消息牵着鼻子走，你越是觉得不折腾是上策其实越是下策。
这话怎么说？谁都知道这次谈判依旧是面临不少困难，正因为大家的这种群体一致性，所以百分百被人借题发挥。眼下的局面必然是散户集体趴下，机构一家独大。所以每每这种看似前途未卜的时刻，实际无论涨跌都透着一股妖味，就像我下午联系的一操盘朋友，人家说了现在是最忙的时候，他意味深长的说了一句，越乱越好。这种局面你不去看清楚机构做什么，那真的是自己没事找抽了，一直关注我文章的，可以用博尔系统（从这里进入博尔量化交易系统）去量化下机构的交易行为，这时候看清楚机构行为的增减变化，不但不会上当，运气好的还能赚一大波，更别说避开大跌了。
有些就是下套，涨也白搭
大家量化手头的股票，点出机构库存，就可能看到橙色的柱状，有的股票多，多的股票少，有的股票干脆没有。如果量化出来一点机构库存也没有，涨起来也是白搭。稍微市场一调整，立马就跳水下来，今天跌幅榜上靠前的股票，都是这种情况。当然这也很好理解，机构库存消失的股票，肯定最近没有机构动作，那上涨要么是游资，要么是散户一时热情来抄底，但这种状态，遇到市场一大跌，怎么能撑住？非但撑不住今天，搞不好后面人气一散，破位就接踵而来。
所以上面这种机构库存的状态，是眼下最要当心的，变盘、抓人多半就是这样的股票，今天尾盘翘一翘尾巴，没几个人相信明天会相安无事，那还不赶紧用博尔系统（此处是博尔系统的入口）去量化下，量化出来没机构库存，真有可能今天没跌，明天跌给你看，后天就破位，那真的是步步惊心了。
有种下跌不用怕
当然，使坏的也不都是砸盘的动作，向上做的自然也不少，但是这种向上做，当然不会和行情火热的时候那样，给你铺好路搭好桥，那是做梦呢，肯定是让你难受，你问我怎么个难受法？很简单，就是使劲折腾你，就像下面的股票，同样的震荡，但不管是涨涨跌跌，量化出来“机构库存”数据是提升的。所以哪怕有时候跌的也很快，但很快都涨了回来。这种股跌下来倒是不怕的。
只要多炒过几年股的朋友都清楚，多数时候股市不是直上直下的，并且现在的个股太多，即便你赌对的市场，不一定买对了股票，所以就眼下震荡时候，最忌讳的就是等，等无异议赌自己的运气，今年都过了三个季度了，自己今年运气怎么样，自己心里肯定有点数，没这个运，那就和我一样，用博尔系统（点击此处进入博尔系统）量化清楚“机构库存”，做到这点，不能看清了他们的动作，就等于知道了股价的涨跌方向，但至少胜算肯定大大增加。
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