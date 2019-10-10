这几天的整体，波动越来越大，无论多空，做错的、出血的人发现越来越多，所以留言私信的朋友特别多，都希望我给个方向，实际要我说，现在千万别被一两天的走势、消息所影响，否则被消息牵着鼻子走，你越是觉得不折腾是上策其实越是下策。













有些就是下套，涨也白搭

大家量化手头的股票，点出机构库存，就可能看到橙色的柱状，有的股票多，多的股票少，有的股票干脆没有。如果量化出来一点机构库存也没有，涨起来也是白搭。稍微市场一调整，立马就跳水下来，今天跌幅榜上靠前的股票，都是这种情况。当然这也很好理解，机构库存消失的股票，肯定最近没有机构动作，那上涨要么是游资，要么是散户一时热情来抄底，但这种状态，遇到市场一大跌，怎么能撑住？非但撑不住今天，搞不好后面人气一散，破位就接踵而来。





有种下跌不用怕

当然，使坏的也不都是砸盘的动作，向上做的自然也不少，但是这种向上做，当然不会和行情火热的时候那样，给你铺好路搭好桥，那是做梦呢，肯定是让你难受，你问我怎么个难受法？很简单，就是使劲折腾你，就像下面的股票，同样的震荡，但不管是涨涨跌跌，量化出来“机构库存”数据是提升的。所以哪怕有时候跌的也很快，但很快都涨了回来。这种股跌下来倒是不怕的。