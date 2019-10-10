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血幕拉开，这套路还是没躲开

(2019-10-10 09:25:48)
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量化

量化交易

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财经

股票
这几天的整体，波动越来越大，无论多空，做错的、出血的人发现越来越多，所以留言私信的朋友特别多，都希望我给个方向，实际要我说，现在千万别被一两天的走势、消息所影响，否则被消息牵着鼻子走，你越是觉得不折腾是上策其实越是下策。

这话怎么说？谁都知道这次谈判依旧是面临不少困难，正因为大家的这种群体一致性，所以百分百被人借题发挥。眼下的局面必然是散户集体趴下，机构一家独大。所以每每这种看似前途未卜的时刻，实际无论涨跌都透着一股妖味，就像我下午联系的一操盘朋友，人家说了现在是最忙的时候，他意味深长的说了一句，越乱越好。这种局面你不去看清楚机构做什么，那真的是自己没事找抽了，一直关注我文章的，可以用博尔系统从这里进入博尔量化交易系统去量化下机构的交易行为，这时候看清楚机构行为的增减变化，不但不会上当，运气好的还能赚一大波，更别说避开大跌了。


有些就是下套，涨也白搭
大家量化手头的股票，点出机构库存，就可能看到橙色的柱状，有的股票多，多的股票少，有的股票干脆没有。如果量化出来一点机构库存也没有，涨起来也是白搭。稍微市场一调整，立马就跳水下来，今天跌幅榜上靠前的股票，都是这种情况。当然这也很好理解，机构库存消失的股票，肯定最近没有机构动作，那上涨要么是游资，要么是散户一时热情来抄底，但这种状态，遇到市场一大跌，怎么能撑住？非但撑不住今天，搞不好后面人气一散，破位就接踵而来。
血幕拉开，这套路还是没躲开

所以上面这种机构库存的状态，是眼下最要当心的，变盘、抓人多半就是这样的股票，今天尾盘翘一翘尾巴，没几个人相信明天会相安无事，那还不赶紧用博尔系统此处是博尔系统的入口去量化下，量化出来没机构库存，真有可能今天没跌，明天跌给你看，后天就破位，那真的是步步惊心了。

有种下跌不用怕
当然，使坏的也不都是砸盘的动作，向上做的自然也不少，但是这种向上做，当然不会和行情火热的时候那样，给你铺好路搭好桥，那是做梦呢，肯定是让你难受，你问我怎么个难受法？很简单，就是使劲折腾你，就像下面的股票，同样的震荡，但不管是涨涨跌跌，量化出来“机构库存”数据是提升的。所以哪怕有时候跌的也很快，但很快都涨了回来。这种股跌下来倒是不怕的。
血幕拉开，这套路还是没躲开

只要多炒过几年股的朋友都清楚，多数时候股市不是直上直下的，并且现在的个股太多，即便你赌对的市场，不一定买对了股票，所以就眼下震荡时候，最忌讳的就是等，等无异议赌自己的运气，今年都过了三个季度了，自己今年运气怎么样，自己心里肯定有点数，没这个运，那就和我一样，用博尔系统点击此处进入博尔系统量化清楚“机构库存”，做到这点，不能看清了他们的动作，就等于知道了股价的涨跌方向，但至少胜算肯定大大增加。

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