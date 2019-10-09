今天的市场，显然也是让很多人上当了，就我知道的，早上真有很多资金选择离场，尤其仓位重的，越重的心越不定。因为在重仓朋友的眼里，现在的利空是山雨欲来风满楼，很难扛住的。

有些失误可以挽回

但就在这种市场里，我也是挽回了好几个朋友的错误。一开始今天下跌的时候，那些朋友确实是慌的，因为昨天已经跌的不少了，今天跌更多，这种加速下跌，他们完全不知道要跌到哪里？破位之后继续下跌，很多朋友再看支撑，就是2800那时候的位置了，真2800都跌破了，想想都怕。好在他们当时先问了我一下要不要跑，我直接8就和他们说，他们的股票越跌机构资金越活跃（这个结论，我是通过“博尔系统”量化之后获得的，大家同样可以点这里进“博尔系统”，自己对交易进行量化。）

好在那两个朋友也听劝，真就没走，但后面他们的股票不对了，下午的反击都翻红了，下面图里的股票，就是他们今天做的，要是早卖了1个小时，立马就是几万元没了。

实际上，你说那两个朋友，当时担心的不对吗？还真很难说，他们想的就是错的。现在一天成交量也没多少，科创板还占掉了一部分，剩下更少。这种成交水平，想稳住所有3800只股票，太难了，必然有股票是稳不住，还得往下去的，毕竟最近的波动区间就是2800~3000点，2900的位置跌回2800是轻松的，而下跌的过程中，哪怕100点，都会一些股票会跌的一塌糊涂，更别说，一旦指数跌漏了，问题就更大。但一部分股票，确实机构资金在下跌中积极参与，拿那些股票也当弱势股处理，就做反了。接下来大家手头股票，遇到盘中的回落，一样可以用“博尔系统”的应用，去量化自己的股票（此处是博尔系统的入口）。接下来如果量化出来，“机构库存”反而在增加的话，盘中下跌，多半是假象。

好股的底气

另外，最近心不定的朋友也是很多。毕竟3个月的大平台破位，很多朋友还是慌的。问我2800还能不能再收复上去的人也特别多。他们手头的股票，我也量化过，不少股票实际就是有机构库存，并且还做多，或者回补的股票。于是我还是拿持股和养孩子打比方，如果爸爸1.9米，妈妈1.8米，孩子小学时只有1.3米，父母会担心孩子日后长不高吗？显然不会的，因为基因摆在那里。而股票也一样，“机构库存”不断增加的股票，显然机构资金积极主动，跌下来也没啥好怕？这种前车之鉴太多了。

当时我是发了不少调整背后，“机构库存”实际在增加的股票。我给他们打比方，如果看到机构库存增加，还心不定，就好比那对父母看到上小学的儿子只有1.3米，立马担心这儿子是不是自己亲身的？结果被我这么一说，那两个朋友自己都笑了。大家也一样的，直接点这里进“博尔系统”，再去量化“机构库存”的变化，只要机构库存实实在在的存在，再震荡也不至涨不回去。当然，什么时候机构库存消失了，跑就是了，跌下来不是没好处，便宜货多了，选择余地也大，没必要拘泥在某个股票上。







