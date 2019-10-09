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小心做空飞刀，一步错必步步错

(2019-10-09 15:38:47)
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量化

股票

财经

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这两天很多朋友给我吐槽，行情就像是过山车，都是大喜大悲的节奏，昨天早上大喜，结果下午凉凉，今天上午低开，结果反倒上去了，有些朋友看过上午的行情，给我留言说，行情也就这样了。真跌估计也跌不到哪去。也就又心定下来了。其实这真是很有可能会疏忽大意的，因为温和调整背后，可能丢下来一大把飞刀。 8月6日到现在，指数从高点已经下来100点了，但超过三分之二的个股还是上涨的，这种状态下，再抹掉个10%并不过分。眼下这种情况，其实就是两种险境，一种是无人照顾的，会越来越危险，还有一种的这是有惊无险。

无人照顾越来越险

很多股，之所以能够有惊无险，第一个前提就是一直有机构资金照顾，拿博尔系统量化，能够看到明显的橙色“机构库存”。相反，一些股票不管是震荡还是上涨，机构库存在途中消失了，这就说明，机构此刻跑了，或者不管了、放弃了，那恐怕都是飞刀，很难有惊无险了。

小心做空飞刀，一步错必步步错

当前这种市场里，机构如果不管了，就是墙倒众人推。眼下机构库存消失的回落，局面失控的非常多。显然谈不上吓唬一把，后面还能往上涨。所以此刻大家手头股票拐头回落，用博尔系统从这里进入博尔系统，即点即用去看下，拐头不可怕，可怕的是，机构库存消失，回落彻底失控。接下来能创新低的股票，主要就是这种。 

有惊无险，要看回补

当然，也不是只要有机构动作，就一定没事，还得看机构在做什么。很多就是借调整震仓洗一把，能有惊无险的股票，就是这种震仓股。而震荡迹象，除了要有机构库存之外，还需要去用主导动能，量化出机构行为导致交易的一系列变化。震仓的迹象就是，之前机构做多，有红色的做多主导，然后调整时确实有绿色做空砸盘杀跌，但机构库存依旧存在，并且做空主导是短暂的，很快就变成了蓝色空头回补主导，说明机构砸下来之后，自己又回补了，这就是一个机构震仓的迹象。下面图里的股票的状态，就是机构震仓后的表现。


小心做空飞刀，一步错必步步错

对很多股票来说，股价也就是在震荡，后面负难料，生死未定，自己用博尔系统(此处是博尔系统的入口)量化手头股票目前有没有机构在做，调整是不是震仓。量化清楚之后，一个有洗盘迹象的，一个是机构不管的，谁该留，谁该走是不是就很清楚的，这就是看到和看不到之间的区别。总之，既不要悲观，也不能盲目，先去去量化一下再说。

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