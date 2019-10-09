今天低开不少，但上午收盘总算回来很多，有报社的朋友来询问约稿，我想现在这行情，又可以写一篇篇《量化A股，三十六计》了。而面对今天这种震荡，显然可以用上 “围魏救赵”的计策，来攻其必救。

有库存才会救

大的层面上，上头不会任由股价快速下跌来集中引爆质押地雷，真跌下去也是必救的。而机构投资者这个层面上，也有股票是必救的，否则今年的业绩就难看了。也正是如此，所以看清哪些股票是机构必救的，集中火力，短期赢面会很大的。这里我也希望大家先点这里进 「博尔系统」 来量化一下自己所关心股票的“机构库存”，因为要机构肯救的，一定是之前已经有机构行为的股票，而“机构库存”就是对机构行为的量化。

具体来看机构行为，只要分两步走就行，第一步是先量化股票最近有没有“机构库存”，拿博尔系统去量化，有橙色的“机构库存”就说明有积极的机构行为，这种股票，自救的基础就已经有了。

然后就要在量化此刻机构的动作了，这需要用另一个“主导动能”功能来量化机构行为导致了交易结果产生了怎么样的变化。如果机构自救心切，那做空之后前两天股票下跌的时候已经会有蓝色空头回补主导出现了。后面一旦上涨反击，做多主导的红色立刻会出现。这种就是机构坚决反击的状态了。而大家手头股票有没有这种反击状态，可以自己用「博尔系统」去量化，点击此处直接进入博尔系统，都是一眼就能看到的事情，并且爆发力往往不小。

友军不动我也不动

另外，最近这几天的下跌，很多股票下跌中也不是都有机构库存，有的机构库存就处于消失状态，而这种股票就少补仓，连机构自己都没动作，急着去补仓，就是赌一把，并且很难赢。下面图里的股票，都是最近机构库存消失的品种，之前要是赌进去，全套牢。

接下来，估计也是一样的，想买的股票要是没有机构库存，最好都先等等，机构没动手的，我们先不去做，这道理谁都懂，关键是大家得看到。这方面大家都可以上「博尔系统」来量化（此处是博尔系统的链接入口）。今天就有朋友早上买进去下午套牢了，原因就是他看上早上买盘很多，有大单往上打，认为机构进去。结果看走眼了。而把有没有“机构库存”给看清楚，急跌之后的操作，方向会一片明朗的。