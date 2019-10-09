早上直接低开15点，显然是的“华为小翻版”，但经历多了，自然知道该怎么应对，不用去猜事情的影响，只要知道，目前2900的点位上，各路资金必然会借题发挥就足够了。

横盘背后，聚草屯粮

这方面还是可以用“博尔系统”去来量化（点击此处可以直接进入博尔系统），一样能发现，现在这个市场里，除了那些白酒、5G、环保、黄金、芯片之类的热门股，多数股票依旧还在震荡，相当多的股票现在依旧在5、6月份的震荡区间内，连突破都没有完成。你可以说这种股票弱的，但后面空间大，发力足的股票，也很有可能就在里面。而震荡中，机构对这只震荡的股票兴趣有多大，意愿有多强，直接量化“机构库存”就行。机构资金积极动作的震荡，橙色的机构库存是明显会不断增加的。

而对于那些确实不成器的震荡股，震荡的别后，“机构库存”实际就是不断下降，直到消失殆尽的。而这方面，只要大家自己用博尔系统去量化，应该也都清楚，这是博尔系统的入口。

借题发挥，各为其利

即便对于最近上涨的股票，涨起来之后，也不意味着，一定有机构在里面锐意做多，机构资金的意愿本身也是在变，有些上涨，涨起来之后机构就不管了，结果也是橙色的“机构库存”消失，并且由于经有过上涨，还堆积了获利筹码，跌下来的时候，力量比震荡向下走的更大。

当然，那些能涨了又涨的股票，即便有调整，但“机构库存”依旧存在，甚至还能继续增加。这结果就完全不同了，上面图里的股票，库存一对比，大家应该看一看就明白了。具体大家手头股票，无论是前段时间上涨后现在横盘，还是这段时间就没涨上去，都可以先到去用 “博尔系统”量化，哪里去找博尔，上面已经说了，点这里进入系统，即点即用的。使用时，把机构行为量化清楚。此刻不用去猜美股对A股的影响，目前的市场，业内朋友都分歧很大，看多看空都有。但也都是为各自的利益说话。眼下如此，2800上下折腾的时候，行为上也都是这样的，看清就没事。



