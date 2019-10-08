长假后的开盘第一天，就是一个明显的盘中冲高回落。面对这种情况，明显有些朋友是吃不准的。所以下午一路回落的时候，很多朋友心里是没底，所以问我是不是市场还会去创个新低。但我到要说，相比后面的大变盘，即便创新低，都不算什么事。

少看涨和跌，多看谁在做

然后我进一步和那朋友说，眼下少看跑不跑，多看谁在做。从时间上讲5月至今震荡横盘5个月不算短了，历史上市场有几次是能够横盘半年的？越是震荡横盘，距离大变盘的就越近。并且在市场变盘之前，非常多的股票已经会提前已经表现出了明显趋势，无论突破、跌破都会非常多。当长期震荡之后，谁都知道行情最重要选择方向，所以打着如意算盘，坐等趋势明朗再下手的资金也是极多。但如意算盘越大，骗局、假象也一定就越多。突破未必真，破位也同样可能就是假的。对于这种状态的破解，关键就是自己的股票有没有机构同盟军和你一起在做，没有机构参与，蓄势无从谈起。如果机构越来越积极了，那没什么好纠结。至于看机构行为的办法，大家可以用「博尔系统」，然后再自己去量化（点击此处进入博尔系统），量化有没有机构在动作，此刻显然是必须的。

远离那些溃军

看机构有没有动作，这个很快，就是拿系统里的“机构库存”功能，量化有没有橙色的“机构库存”出现，因为“机构库存”是对积极机构行为的量化，有机构行为，就能量化出“机构库存”。“机构库存”消失，就代表机构此刻放弃了。而这种雷霆万钧的砸盘下，如果机构不管了，下跌根本就挡不住，就像下面的股票那样。

上面图里的股票就是“机构库存”消失的品种，各种花式跳水，反弹一日游都会出现。即便上涨，也会很快跌完，总之缺乏机构投资者积极参与的股票，确实不行。而此刻还有很多股票是震荡或者拐头回落，并非这些震荡、拐头的股票都有问题，大家可以先用「博尔系统」去自己量化到底有没有机构库存（点击此处量化「机构库存」），但其中如果机构库存消失的，等于少了一个重要的朋友，要继续持有，就得做好受打击的心理准备。

态度一变，下跌也蓄势

同样，眼下拐头向下的股票，里面也有蕴藏机会的，这种机会就是拐头“下跌蓄势”的机会。这种股票，同样拐头，但并不是拐头了，拿「博尔系统」去量化，“机构库存”也同步消失了，而是股价下跌，“机构库存”反而更多，这说明越跌机构参与越积极，机构认可这个价，后面当然就更有戏。

为什么有的股票能大盘稍微一好，就突然大涨上去？就是因为下跌的时候能量已经很足了，表现出来的就是“机构库存”在拐头向下中明显增加，这方面拿「博尔系统」去量化（此处是博尔系统的入口），也是显而易见的。或许眼下很多朋友都趴下了，但大家去用系统，就能自己、量化出股票的交易状态变化了。无论现在怎么下跌，只要机构库存还能增加，下跌就是压弹簧蓄势，只要一有机会，立刻翻盘能给你看。



