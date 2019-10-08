10月行情开盘。长假过后打开财经新闻，看到的不是A股如何，而是炒鞋子之后，还有人开始炒裙子了。

炒房是70后的狂欢，炒股是80后的疯狂，

炒币是90后的荒诞，炒鞋是00后的盛宴，

00后炒鞋不久，10后开始炒盲盒。

当啥都炒的时候，为啥股票不炒？实际上，股不会不炒，只是需要一个契机，连裙子都被炒的时代，外围资金之多，可想而知。

回头多说A股今天开盘后的正事。小幅的高开也是正常，目前眼下要面对的问题，手头股票哪些要拿住，哪些要处理，哪些要加仓。这三点看清了，哪怕波动再大也能安全度过。所以对于那些吃不准的朋友，我都请他们先用“博尔系统”去量化交易。能把此刻交易上发生了些什么都量化清楚，该走、该留、该加仓，自然就都清楚了（点击此处，进入「博尔系统」）。

机构意图很明显

这些先说什么样的股票该拿住，拿博尔系统去量化，可以从资金、交易行为两方面来判定。首先是资金上判定，可以直接量化“机构库存”，由于“机构库存”是对机构积极行为的量化，因此遇到股票下跌，可以先看“机构库存”的变化。如果橙色的“机构库存”越来越多，那显然是下跌中，机构在积极的动作，这样的股票，哪怕要跑也得先等一等。

与之相反，有些股票上涨的时候“机构库存”就消失了，或者刚一下跌，“机构库存”就消失了，这就说明，这种股票，机构投资者自己都在骑墙，一看情形不对，自己先怂了。那这种股票当然更有可能，跌的比市场惨好几倍。而早上我自己简单量化了一下，今天回落中，这种状态的股票是非常多的，大家手头股票到底是下跌中，机构库存反而增加，还是下跌中，机构库存消失，一样可以自己用「博尔系统」，自己去量化一下（点击此处，进入「博尔系统」），直接就看到了。

所以说，震荡的时候做股票，能把交易上机构行为给量化出来，就已经成功一大半了。而别看现在很多股票这几天跌的也挺快，但下跌中如果拿博尔系统，能量化出，机构库存出现了，说明机构资金又积极起来，这种下跌，反倒又该注意其中的机会了。

现在的行情，在分析的时候，特别要规避的就是，别涨的时候，就给涨找各种原因，然后觉得行情不可能跌。而跌的时候就为下跌找原因，结果对行情缺乏信心。遇到现在的行情，要做对，一定不能人云亦云，独立的见解是必须的（此处「博尔系统」的入口）。独立的数据也是必须的。并且有了独立的数据，分析的难度就大大的降低。就好比大家自己看到震荡中，机构库存消失，大家会做何等判断？答案显而易见，难度大大下降。长假是一个休养生息日子，经过7天休养生息之后，那些调整中，机构库存不断增加的股票。自然更容易表现出现。大家手头如果有这样的股票，不用说，后面的行情不会差的。



