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解析十月行情，干货全看出来了！

(2019-10-06 11:55:00)
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量化交易

量化

股票

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财经

节日里，有不少朋友因为知道我业内奔波十几年，认识的人很多，外加最近几个月行情折腾，不是没机会，但就是很难把握，所以问我有没有内部的东西，透露透露给他们。看到好多朋友有这种想法，不由想起，多年前我也是同样的思维，觉得靠山吃山，总应该能被我淘一些私密的好料出来。

 

干货，都是看出来的

但有一次，问一位熟识的高手，问他要点料，结果他让我去看《闻香识女人》这部片子。当时不解其意，然后就去看了。里面一段情节让我明白了，故事里，学生查理无意间目睹了几个学生对校长的恶作剧，校长逼查理交代谁是主谋，否则将开除他的学籍。查理的忘年交、盲人史法兰，在听证会上谴责校方正在毁灭这个孩子纯真的灵魂，那句“我不知道，查理今天的缄默是对还是错，但我可以告诉你，他决不会出卖别人以求前程。而这，朋友们，就叫正直，也叫勇气，那才是领袖的要件！”演讲博得如潮掌声。

 

后来想想也对，如果那些高手、大佬也是随随便就能把机密说出去，日后谁还敢信任他，和他们合作？那他们也永远成不了大佬。但因为当时已经熟识，人家也知道我一直在用博尔系统做量化方面的尝试，也跟我说，实际真要是机构资金有动作，不管是联合动作还是单独动作，几亿、几十亿的进出，不可能没有迹象，一定是能观察到的。而这句话也是我之后多年一直坚持量化的原因。

 

解析9月、10

事实上，我很多次，在事后获悉一些机构的动作之后，回头用博尔系统观察机构行为，确实能看出其中的大多数。不管当时那个机构是怎么考虑的，但他们的行为确实能够量化出来。包括9月份的情况也是如此。并且10月份大家自己手头股票的情况会怎么样，大概率看最近的交易行为，就会有八九不离十的判断。这点大家自己用博尔系统去量化（此处是博尔系统的入口），自己的股票一样能量化清楚的。

 

就比如9月行情先涨后跌，但背后的机构行为的完全不同，拿博尔系统去量化，同样的走势背后，都有股票上起来的时候，橙色的机构库存就消失了，但有些股票哪怕跌下来，照样又橙色的机构库存越来越多，这显然表明了机构对于股票回落的态度差别巨大。

解析十月行情，干货全看出来了！

而这种差别巨大，必然引发之后结果的巨大差异，这点大家看看上面图里的股票，就有直观的感受，之所以后面一天一地，实际之前机构资金的态度已经明确。而大家手头股票，9月里面如果也是先涨后跌这总状态，那么背后的机构资金是什么态度，也同样可以用博尔系统去量化清楚的（这是博尔系统的入口）。

 

砸盘后的下一步

另外如果想把机构的行为进一步的细化，还可以结合主导动能，观察机构行为。。下跌中通常就是绿色的做空主导，但如果现实为蓝色的空头回补主导，那就说明下跌中，机构态度改变了。这也是非常值得注意的。


解析十月行情，干货全看出来了！

 上面图里，一个就是机构做空转为回补状态，一个是机构连续做空到最后自己都放弃了。下跌一开始也差不多的，但几天之后完全就不同了，也是一天一地的区别。写到这，大家应该也清楚眼下要看机构的哪几种行为了，然后就是自己用 “博尔系统”量化（点击此处直接进入博尔系统）。尤其上大家自己不清楚手头股票调整的时候，到底有没有资金照顾，机构是否在越来越积极动作的，否则知道了又没动作，回头自己会后悔的，而眼下，少后悔就是赚。


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